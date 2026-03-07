Примусове стягнення аліментів: як отримати гроші, коли їх не платять добровільно

Примусове стягнення аліментів можливе, коли судове рішення щодо випалт дитині вже стало чинним, а батько чи мати відмовляються його виконувати. Щоб відкрити нове провадження потрібно подати документи.

Що робити, якщо аліменти не сплачуються добровільно?

Належне утримання дитини одним з колишнього подружжя напрямку залежить від аліментів. Примусове стягнення можливе й законне, потрібно лише правильно все оформити. Про це пишуть в Міністерстві юстиції України.

Так до органу виконавчої служби або приватного виконавця потрібно подати документи, на підставі яких можливо відкрити провадження:

виконавчий документ, виданий судом на підставі рішення чи виконавчого напису нотаріуса;

заяву про примусове виконання.

Важливо! Виконавчий документ може бути в паперовій формі або у формі електронного документа з кваліфікованим електронним підписом.

У заяві пишеться назва і дата видачі виконавчого документа, інформація про стягувача, спосіб перерахування стягнутих з боржника сум, реквізити рахунку, відкритого у банку або іншій фінансовій установі для отримання коштів.

Також варто зазначити, якщо боржник частково вже сплатив аліменти.

Якщо заява подається в електронній формі, то вказується:

найменування органу державної виконавчої служби або дані приватного виконавця; назва, номер та дата видачі виконавчого документа та органу, що її видав; дата набрання законної сили рішенням; категорія та тип стягнення; резолютивна частина виконавчого документа; інформація про боржника, його адреса проживання чи перебування, дата народження боржника; спосіб перерахування стягнутих з боржника коштів; реквізити рахунку; інші відомості.

Як подати документи?

Особисто чи поштою можливо передати паперовий виконавчий документ разом із заявою. має право подати особисто або поштою.

Документ в електронній формі стягувач подає відповідно до порядку, визначеного розділом XV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Мін'юсту.

Його пред'являють у системах Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема в "Електронному кабінеті", "Електронному суді". Якщо виконавчий документ подається в електронній формі, то й заява також. На неї накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.

Чи можна подати документи через представника?

Свої права та обов’язки стягувач та боржник можуть впроваджувати самостійно або через представників. Для цього потрібна довіреність фізичної особи, рішення про призначення опікуном, піклувальником чи управителем спадкового майна та ордер адвоката. Якщо людина користується послугами безоплатної правничої допомоги, то від фахівців вимагається доручення.

До уваги! Документи, що посвідчують повноваження представників, повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Коли відкриють провадження?

Вже наступного дня після отримання заяви виконавець видає постанову про відкриття провадження, в якій йдеться про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно. Його попереджають про відповідальність за ігнорування вимоги.

Копії постанов виконавця надсилаються поштою рекомендованим листом.

Що варто знати про виплату аліментів у 2026 році?