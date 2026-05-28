Міноборони вже підготувало реформу служби в армії: які нові гарантії з'являться для військових

В Україні реформують військову службу. Цього тижня зі змінами ознайомлюються нароні депутати. Передбачається, що у військових буде більше грошове забезпечення, стануть чіткішими терміни служби та з'явиться можливість звільнення тих військових, які служать з 2022 року.

Які зміни пропонує Міністерство оборони?

Бачення міністра оборони Михайла Федорова передбачає суттєві зміни в службі ЗСУ й підвищення грошового забезпечення. Спочатку проєкт показали профільному Комітету Верховної Ради, потім парламентарям різних фракцій, а тепер – і нардепам зі "Слуги народу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова співрозмовника в Раді.

Офіційно про презентацію реформи армії в Міноборони не розповідають. Проте неназвані джерела ЗМІ кажуть, що перші напрацювання депутати вже побачили. Зазначається, що "проєкт ще сирий", але в ньому є чіткий план щодо покращення служби. Зараз мова не йде про зміну правил мобілізації, але проєкт, що готує відомство, спрямований на чинних військових.

Важливо! Зміни в роботі ТЦК Міністерство теж готує, але, за даними журналістів, їх презентують у середині червня.

Серед основних змін буде запроваджено підвищення зарплат військовим. Базове грошове забезпечення складатиме вже не 20 000, а 30 000 гривень.

Тобто військові, які перебувають безпосередньо "на нулі" загалом зможуть отримувати приблизно 400 000 гривень. За день роботи військовий отримуватиме додатково 20 – 40 тисяч гривень, залежно від складності бойових задач.

Крім того, збільшення зарплати передбачається для командирів бригад, штабів, корпусів та самого головнокомандувача.

Міноборони пропонує й гарантій для тих, хто був мобілізований чи прийшов у військо за контрактом. Такі військові теж матимуть право підписувати спеціальні контракти. Таким чином захисникам гарантуватимуться чіткі терміни служби.

Для окремих категорій вони становитимуть до двох років, після цього вони матимуть певний термін на відпочинок, який ще поки дискутується. Для тих, хто мав поранення – термін служби, визначений контрактом, буде менший,

– розповів ознайомлений з проєктом реформи співрозмовник.

Реформу служби в армії анонсували давно

Із червня в Україні може початися новий етап реформи ЗСУ. Президент Володимир Зеленський повідомив про зміни в системі управління армією та новий підхід до комплектування військових підрозділів. Також акцент роблять на створенні більш гнучкої структури управління та покращенні координації між бойовими бригадами.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко зауважив, що відомство обговорює модель, за якої військові матимуть більш зрозумілі строки перебування на службі та механізми ротації. Остаточні параметри реформи можуть ухвалити двома окремими етапами.