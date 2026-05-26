Про них в інтерв'ю для 24 Каналу розповів військовослужбовець 2 штурмового батальйону 5 ОШБр Станіслав Старостенко "Юрист". За його словами, Україні потрібно повернути норму, яка діяла до 2022 року.

Для чого Україні повертати призов?

За словами військового, в Україні зараз не потрібне зниження мобілізаційного віку. Його вже знижували і цього виявилось достатньо. Однак важливим залишається інше питання – строковий призов, який скасували восени 2022 року. Повернення призову могло б вирішити одразу кілька проблем.

Це давало б 18-річним юнакам за 9 місяців, коли був строковий призов, змогу навчитися тому, чому їх зараз навчають за 2 місяці на БЗВП. Юнаки мали б можливість обирати професію, знайомитися безпосередньо з солдатами з передової і бачити, що не все так, як подається в телеграм-каналах,

– пояснив Станіслав Старостенко.

Допризовна підготовка у школах та строкова служба могли б загартовувати юнаків. А для військових це давало б надію і сподівання, що з часом на їхнє місце прийде фахова людина.

"Війна ж не закінчиться у нас тепер ніколи. Вона буде перетікати з однієї фази в іншу. Приклад країн у стані війни з несамовитими сусідами показує, що вона може тривати десятиліттями", – підсумував військовий.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з червня в Україні стартує реформа ЗСУ. Ключові напрямки змін вже узгодили, а допрацювати їх мають до кінця травня. Відомо, що змінити зокрема планують підходи до комплектування підрозділів та управління військовим складом.

Радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що армійська реформа проходитиме у два етапи. Перший – розпочнеться у червні. Серед головних змін: збільшення зарплат для військовослужбовців, нові контракти та можливість демобілізації "у порядку черги".

Другий етап буде пов'язаний зі змінами у процесі мобілізації. Стерненко не вдавався у деталі, втім зазначив, що до війська залучатимуть більше іноземців. Також, за його словами, зміни будуть справді серйозними і мобілізація більше не виглядатиме так, як зараз.

Варто також додати, що заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса пояснив – жодних радикальних змін не готують. Зокрема не мовиться про зниження мобілізаційного віку та мобілізації жінок. Паліса також підтвердив, що планується збільшити кількість іноземців в українській армії.