Электросамокаты предлагают взять под контроль: какие правила могут ввести в Украине

После введения запрета на движение самокатов в парках и общественных местах в Хмельницком мэр предложил урегулировать правила использования этого вида транспорта на законодательном уровне. Он считает, что простой запрет может не принести желаемых результатов.

Предлагают законодательно запретить самокаты

Местные запреты не решают глобальную проблему ненадлежащего движения самокатов. Из-за этого страдают как пешеходы, так и владельцы легкого персонального транспорта. Поэтому упорядочить движение самокатов нужно более глобально – путем внесения изменений в Правила дорожного движения. В этом убежден мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Если на общенациональном уровне будут действовать единые правила передвижения на самокате, а владельцев транспорта признают полноправными участниками дорожного движения, то ограничения смогут действовать правильно и на правовом основании.

Так, например, единые правила действуют в Германии: электросамокаты должны ездить только по велодорожкам или дорогам, где велосипедисты имеют приоритет. Транспорт должен иметь номерной знак и страховку. В других странах установлены общие нормы относительно возраста, обязательного ношения шлемов и максимальных скоростей для электросамокатов.

Поэтому даже в тех случаях, когда некоторые украинские города запретили движение самокатов в определенных общественных местах, ограничения игнорируются, поскольку отсутствуют правила и наказания.

Если человек выехал на собственном самокате, хотя и есть запрет, то что ему сделают? Заберут самокат? Это частная собственность, как велосипед или мотоцикл. Это нужно регулировать только законом и правилами дорожного движения,

– отметил мэр Хмельницкого

Симчишнин напомнил, что впервые в Украине движение этого транспортного средства ограничили в Ивано-Франковске. В Хмельницком отдельные правила ввели после трагического случая с 11-летним мальчиком, которого сбил мотоциклист. Затем такие же местные правила ввели в Черновцах, Львове и еще некоторых населенных пунктах. В Киеве городские власти также рассматривают варианты, как ограничить водителей самокатов.

Среди основных правил на законодательном уровне следовало бы закрепить минимальный возраст, с которого человек может управлять электросамокатом, и определить меры безопасности. Возможно, даже введение специального водительского удостоверения для подростков с 16 лет было бы правильным решением – это фактически приравняло бы водителей самокатов к участникам дорожного движения.

К слову, соответствующий законопроект уже подавался на рассмотрение Рады. Авторы предлагали запретить движение электросамокатов в пешеходных зонах, ввести специальные дорожные знаки и регулировать возраст для возможности их использования.