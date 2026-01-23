Не только количество детей: что на самом деле означает статус многодетной семьи

Понятие многодетной семьи в Украине имеет четкое законодательное определение, которое не всегда очевидно. Кто подпадает под этот статус и какие возможности он открывает для семей, читайте дальше.

Что дает статус многодетной семьи в Украине?

Статус многодетной семьи в Украине это не просто формальное определение по количеству детей, а отдельный правовой механизм государственной поддержки. Как объясняют в Министерство юстиции Украины, речь идет о комплексе прав и льгот, а не только о самом факте воспитания трех и более детей.

Интересно Минимальный размер алиментов повысили: какие суммы гарантированы в 2026 году

В частности, многодетной признается семья, в которой супруги или один из родителей воспитывает не менее трех несовершеннолетних детей, проживающих вместе с родителями.

Важно! В состав такой семьи включаются и совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся на дневной или дуальной форме в учебных заведениях.

Важно и то, что этот статус не возникает автоматически. Его необходимо официально подтвердить путем получения удостоверения, которое выдают органы местной власти или центры предоставления административных услуг.

Для этого подается заявление и документы, подтверждающие состав семьи, возраст детей, факт совместного проживания и, при необходимости, обучения. Об этом отметили в "Дії".

Сімейні питання часто бувають складнішими, аніж може здатися спочатку. ЮК "Звільнимо" супроводжує будь-які справи – від майнових спорів до питань щодо спадку. Понад 40 кваліфікованих фахівців, які допоможуть пережити життєві виклики з якісним супроводом.

Какие льготы получит многодетная семья?

Зато после оформления статуса семья получает право на ряд государственных льгот. Среди них:

скидки на оплату жилья и коммунальных услуг;

компенсация расходов на топливо для домов без централизованного отопления;

а также отдельные социальные гарантии для детей.

Вместе с этим пользование частью льгот зависит от уровня дохода семьи.

Справочно: Для детей из многодетных семей предусмотрены бесплатные лекарства по рецептам, регулярные медицинские осмотры, первоочередное медицинское обслуживание, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также возможность оздоровления и отдыха за счет бюджетных программ.

Можно ли вывезти ребенка за границу без согласия одного из родителей?