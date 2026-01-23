Не только количество детей: что на самом деле означает статус многодетной семьи
- Статус многодетной семьи в Украине предоставляет семьям с тремя или более несовершеннолетними детьми комплекс прав и льгот, которые включают скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и другие социальные гарантии.
- Для получения статуса необходимо официально подтвердить его путем получения удостоверения через подачу соответствующих документов в органы местной власти или центры предоставления административных услуг.
Понятие многодетной семьи в Украине имеет четкое законодательное определение, которое не всегда очевидно. Кто подпадает под этот статус и какие возможности он открывает для семей, читайте дальше.
Что дает статус многодетной семьи в Украине?
Статус многодетной семьи в Украине это не просто формальное определение по количеству детей, а отдельный правовой механизм государственной поддержки. Как объясняют в Министерство юстиции Украины, речь идет о комплексе прав и льгот, а не только о самом факте воспитания трех и более детей.
В частности, многодетной признается семья, в которой супруги или один из родителей воспитывает не менее трех несовершеннолетних детей, проживающих вместе с родителями.
Важно! В состав такой семьи включаются и совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся на дневной или дуальной форме в учебных заведениях.
Важно и то, что этот статус не возникает автоматически. Его необходимо официально подтвердить путем получения удостоверения, которое выдают органы местной власти или центры предоставления административных услуг.
Для этого подается заявление и документы, подтверждающие состав семьи, возраст детей, факт совместного проживания и, при необходимости, обучения. Об этом отметили в "Дії".
Какие льготы получит многодетная семья?
Зато после оформления статуса семья получает право на ряд государственных льгот. Среди них:
- скидки на оплату жилья и коммунальных услуг;
- компенсация расходов на топливо для домов без централизованного отопления;
- а также отдельные социальные гарантии для детей.
Вместе с этим пользование частью льгот зависит от уровня дохода семьи.
Справочно: Для детей из многодетных семей предусмотрены бесплатные лекарства по рецептам, регулярные медицинские осмотры, первоочередное медицинское обслуживание, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также возможность оздоровления и отдыха за счет бюджетных программ.
Можно ли вывезти ребенка за границу без согласия одного из родителей?
В условиях военного положения правила выезда детей за границу в Украине претерпели упрощение. Несовершеннолетний ребенок может пересекать границу без нотариально заверенного согласия второго родителя, если его сопровождает один из законных представителей.
В то же время возраст ребенка имеет принципиальное значение. Дети, которым исполнилось 16 лет, имеют право выезжать за пределы страны самостоятельно.
Для младших детей обязательным остается наличие документов, подтверждающих законное сопровождение или согласие родителей, в зависимости от конкретной ситуации и способа пересечения границы.