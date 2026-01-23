Що дає статус багатодітної сімʼї в Україні?

Статус багатодітної сім’ї в Україні це не просто формальне визначення за кількістю дітей, а окремий правовий механізм державної підтримки. Як пояснюють у Міністерство юстиції України, йдеться про комплекс прав та пільг, а не лише про сам факт виховання трьох та більше дітей.

Цікаво Мінімальний розмір аліментів підвищили: які суми гарантовані у 2026 році

Зокрема, багатодітною визнається родина, у якій подружжя або один із батьків виховує щонайменше трьох неповнолітніх дітей, що проживають разом із батьками.

Важливо! До складу такої сім’ї включаються й повнолітні діти до 23 років, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою у закладах освіти.

Важливо й те, що цей статус не виникає автоматично. Його необхідно офіційно підтвердити шляхом отримання посвідчення, яке видають органи місцевої влади або центри надання адміністративних послуг.

Для цього подається заява та документи, що підтверджують склад сім’ї, вік дітей, факт спільного проживання та, за потреби, навчання. Про це наголосили у "Дії".

Сімейні питання часто бувають складнішими, аніж може здатися спочатку. ЮК "Звільнимо" супроводжує будь-які справи – від майнових спорів до питань щодо спадку. Понад 40 кваліфікованих фахівців, які допоможуть пережити життєві виклики з якісним супроводом.

Які пільги отримає багатодітна родина?

Натомість після оформлення статусу родина отримує право на низку державних пільг. Серед них:

знижки на оплату житла та комунальних послуг;

компенсація витрат на паливо для будинків без централізованого опалення;

а також окремі соціальні гарантії для дітей.

Разом з цим користування частиною пільг залежить від рівня доходу сім’ї.

Довідково: Для дітей із багатодітних родин передбачено безоплатні ліки за рецептами, регулярні медичні огляди, першочергове медичне обслуговування, безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті, а також можливість оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних програм.

Чи можна вивезти дитину за кордон без згоди одного з батьків?