Украинец сменил пол на женский и хотел сняться с воинского учета: что решил суд

Смена пола позволила решить проблему с ТЦК

Ранее женщина имела мужской пол, поэтому данные о ней находились в реестре ТЦК. После официального изменения и получения документов на имя женщины она обратилась в центр комплектования, но получила отказ в просьбе исключить ее из учета. Об этом говорится в материалах дела №160/22278/26.

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Истица утверждала, что согласно закону ее должны были оставить на воинском учёте, если бы этого требовала ее специальность и (или) профессия, родственная соответствующей военно-учетной специальности. Однако у нее таковой не было, а значит, ТЦК не мог отказать ей в снятии с учета.

Представитель центра комплектования при этом отметил, что гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию, которая должна была бы определить, что он негоден к службе. То есть только врачи комиссии могли бы подтвердить наличие медицинских противопоказаний, которые позволили бы исключить человека из учета.

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В данном случае материалы дела не содержат документов, подтверждающих факт негодности истца к военной службе, и доказательства их существования истцом в суд не представлены. Следовательно, обязанность истца пройти ВВК является вполне законной и обоснованной, поскольку именно ВВК определяет состояние здоровья лица– говорится в постановлении.

Однако суд поддержал истицу и не согласился с доводами ответчика. Ведь, согласно заключению судьи, женщина изменила не имя, фамилию и отчество, а половую принадлежность. Поэтому ее физиологическое состояние и паспорт гражданина Украины свидетельствуют о том, что она является женщиной.

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Истица также не является бывшим военнослужащим или ветераном АТО или ООС, либо лицом, проходившим срочную службу до 2014 года. У нее вообще не было оснований, по которым ее данные должны были бы находиться в реестре "Оберег".

У ответчика отсутствовали основания для отказа в исключении истицы из воинского учета, ведь после смены пола истица не подпадает под критерии военнообязанных женщин, определенные действующим законодательством Украины– отметил суд.

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Поэтому Днепропетровский окружной административный суд обязал исключить эту гражданку из воинского учета. Действия ТЦК из-за отсутствия отдельной процедуры после смены пола назвали дискриминационными.

Напомним, что большинство женщин в Украине могут становиться на воинский учет и служить только по собственному желанию. Известно об ошибочной постановке на учет гражданок в некоторых ТЦК. Однако такие действия легко оспаривались – без оснований и желания мобилизовать женщину в настоящее время запрещено.

К слову, ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что мобилизация женщин не проводится, не готовится и не рассматривается. Украинцев призвали проверять информацию о мобилизации только из официальных источников, чтобы избежать манипуляций.