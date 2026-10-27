Українець змінив стать на жіночу й хотів знятися з військового обліку: що вирішив суд

Зміна статі дозволила розв'язати проблему з ТЦК

Жінка раніше мала чоловічу стать, тому дані про людину перебували в реєстрі ТЦК. Після офіційної зміни й отримання документів на ім'я жінки вона звернулася до центру комплектування, але отримала відмову на прохання виключити її з обліку. Про це йдеться в матеріалах справи №160/22278/26.

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Позивачка говорила, що згідно із законом її б мали залишити на військовому обліку, якби цього потребувала її спеціальність та (або) професія, що споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Проте жінка її не мала, а отже, ТЦК не міг їй відмовити у знятті з обліку.

Представник центру комплектування водночас зазначив, що громадянин має пройти військово-лікарську комісію, яка мала б визначити, що він непридатний до служби. Тобто лише лікарі комісії могли б підтвердити наявність медичних перешкод, які б дозволяли виключити людину з обліку.

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У цьому випадку матеріали справи не містять документів, які підтверджують факт непридатності позивача до військової служби, і докази їх існування позивачем до суду не надані. Отже, обов'язок проходження позивачем ВЛК є цілком законним та обґрунтованим, оскільки саме ВЛК визначає стан здоров'я особи– йдеться в постанові.

Проте суд підтримав позивачку й не погодився з доводами відповідача. Адже, згідно з висновком судді, жінка змінила не ім'я, прізвище, по батькові, а статеву належність. Тож її фізіологічний стан і паспорт громадянина України говорять про те, що вона є жінкою.

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Позивачка також не є колишнім військовослужбовцем або ветераном АТО чи ООС, чи особою, яка проходила строкову службу до 2014 року. Вона взагалі не мала підстав, згідно з якими її дані мали б перебувати в реєстрі "Оберіг".

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У відповідача були відсутні підстави для відмови у виключенні позивачки з військового обліку, адже після зміни статі позивачка не підпадає під критерії військовозобов'язаних жінок, які визначені чинним законодавством України– зазначив суд.

Тому Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав виключити цю громадянку з військового обліку. Дії ТЦК через відсутність окремої процедури після зміни статі назвали дискримінаційними.

Нагадаємо, що більшість жінок в Україні можуть ставати на військовий облік і служити лише за власним бажанням. Відомо про помилкове взяття на облік громадянок у деяких ТЦК. Проте такі дії легко оскаржувалися – без підстав і бажання мобілізувати жінку наразі заборонено.

До слова, раніше комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що мобілізація жінок не проводиться, не готується і не розглядається. Українців закликали перевіряти інформацію про мобілізацію тільки з офіційних джерел, щоб уникати маніпуляцій.