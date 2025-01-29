Знятий з військового обліку – це тимчасовий статус, який не означає звільнення від статусу військовозобов'язаного. Про це пише 24 Канал.

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Як знятись із військового обліку

16 січня 2025 року до Правил військового обліку внесли чергові зміни. Відповідно до них, зняття з військового обліку військовозобов'язаних та призовників відрізняється.

З військового обліку знімають призовників:

які досягли 25-річного віку;

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;

які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які пройшли базову загальновійськову підготовку;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;

які направлені на альтернативну (невійськову) службу;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Це ж стосується і військовозобов'язаних:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву;

в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України;

З військового обліку знімають резервістів,

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Як знятися з військового обліку самостійно

Для цього потрібно особисто звернутися до ТЦК і принести з собою письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку, паспорт, військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, приписне посвідчення) та документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.

Насамперед потрібно вивчити законодавство щодо військового обліку та зняття з військового обліку, які документи потрібні для зняття з військового обліку. Далі необхідно зібрати необхідні документи, адже перелік може залежати від конкретної ситуації.

Далі треба заповнити заяву на зняття з реєстрації відповідно до наданих форм та інструкцій. Після цього всі документи потрібно надати компетентним органам та очікувати рішення щодо військового статусу.