ТСН.ua поцікавився у Нацполіції, чи справді її співробітники перевіряють військово-облікові документи в осіб, які прийшли написати заяву, передає 24 Канал.

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Що кажуть у поліції

Перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський повідомив, що відповідно до закону, поліція може застосовувати такий превентивний захід як перевірка документів особи.

За його словами, у період дії воєнного стану та під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Також посадовець нагадав, що поліція за зверненням ТЦК, СБУ та розвідки організовує адміністративне затримання та доставлення до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що нещодавно розголосу набув інцидент, який стався на Одещині. Там мобілізували чоловіка, який прийшов з'ясувати перебіг розслідування ДТП, у якому постраждала його донька.