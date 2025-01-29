Таку думку 24 Каналу висловив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що людей потрібно заохотити до служби, наприклад, фінансовими змінами. Кожен ж військовий буде ефективнішим, якщо виконуватиме роботу за своєю спеціальністю та буде вмотивований.

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Проблеми з особовим складом

У піхоту ЗСУ з Повітряних сил переводять певну кількість військових, які мають перейти попередню підготовку. Це не стосується дефіцитних спеціалістів. Заступник гендиректора зауважив, що переводять у піхоту не лише з Повітряних сил через колосальну нестачу особового складу на лінії боєзіткнення. Перелік недоторканих позицій дуже малий.

Коли ж відбувається переведення, потрібно витратити час та ресурси на навчання тої людини, яку переводять у військо, а також того, хто прийде на її місце на попередній роботі.

Питання щодо мобілізації та наповнення ресурсів не працює так, як потрібно. Вище військове командування, Генштаб чи Повітряні сили, діють в рамках тих можливостей, які їм надані. Невчасне поповнення особовим складом сухопутних військ призводить до того, що посилювати їх мають Повітряні сили,

– пояснив він.

За словами Храпчинського, ще 10 років тому на законодавчому рівні потрібно було провести низку змін, які б заохотили людей іти служити в армію. Зокрема, покращення фінансових питань – списання кредитних заборгованостей та надання житла військовослужбовцям.

Зауважте! Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в Україні відбувається згідно із законодавством і дещо змінилася з початку повномасштабної війни. Зараз мобілізують від 25 років, але, за словами президента, потрібно також працювати над якістю.

Крім того, Україні потрібні люди, які будуть ефективно забезпечувати роботу військових частин в тилу. Люди ж певними військовими спеціальностями не можуть їх змінювати, адже це порушує Конституцію.

Відсутність стратегічних дій з боку певних урядових конституцій призвела до того, що ми невчасно поповнили свої сили, військові вимушені самостійно розв'язувати проблеми без держави. Це призводить і до втрати потенціалу, бо військовий без мотивації дуже слабкий,

– наголосив він.

Заступник гендиректора підкреслив, що крім покращення соціально-фінансових норм для військових, інженерні війська потрібно вивести в окремий рід військ. Через це проблеми з будівництвом фортифікацій не було б.