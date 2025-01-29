Снят с воинского учета – это временный статус, который не означает освобождение от статуса военнообязанного. Об этом пишет 24 Канал.
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Как сняться с воинского учета
16 января 2025 года в Правила воинского учета внесли очередные изменения. Согласно им, снятие с воинского учета военнообязанных и призывников отличается.
С воинского учета снимают призывников:
- достигших 25-летнего возраста;
- которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;
- призванные, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
- которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья - после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- которые получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- получивших воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.
Это же касается и военнообязанных:
- которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые зачислены в военный оперативный резерв;
- в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины;
С воинского учета снимают резервистов,
- которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- в других случаях - по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
Как сняться с воинского учета самостоятельно
Для этого нужно лично обратиться в ТЦК и принести с собой письменное заявление, где будут указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение) и документы, которые будут подтверждать основания, указанные в заявлении.
Прежде всего нужно изучить законодательство о воинском учете и снятия с воинского учета, какие документы нужны для снятия с воинского учета. Далее необходимо собрать необходимые документы, ведь перечень может зависеть от конкретной ситуации.
Далее надо заполнить заявление на снятие с регистрации в соответствии с предоставленными формами и инструкций. После этого все документы нужно предоставить компетентным органам и ожидать решения по военному статусу.