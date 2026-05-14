Подобных требований от ЕС не было: юрист назвал противоречивые нормы проекта Гражданского кодекса

Новый проект Гражданского кодекса, который недавно приняли в первом чтении в Верховной Раде, содержит много противоречивых норм. Его нужно доработать. Иначе может возникнуть коллапс в определенных сферах.

Заместитель директора по правовым вопросам компании YouControl Даниил Глоба рассказал 24 Каналу, что Конституция – основной закон, в соответствии с которым государство устанавливает фундаментальные права и регулирует основные моменты в жизни государства. Гражданский кодекс – это фактически и есть наша жизнь. Каждый день граждане покупают что-то в магазине, ездят в транспорте, заключают браки, получают электроэнергию и многое другое. Все это урегулировано гражданско-правовыми нормами. Поэтому фактически Гражданский кодекс – основополагающий документ гражданской жизни.

Смотрите также "Недостроенная дача"․ Как судьи Майдана прячут дорогие коттеджи в декларациях – расследование

Гражданский кодекс принимают слишком быстро

По словам Глобы, есть много вопросов относительно того, почему такой масштабный документ хотят принять чрезвычайно быстро. В январе 2026 года новый проект Гражданского кодекса зарегистрировали в Верховной Раде. Уже тогда были призывы не голосовать за этот документ из-за значительного количества противоречивых норм.

Обратите внимание! В новом проекте Гражданского кодекса предлагали снизить минимальный возраст до заключения брака. Там предлагали при определенных условиях разрешить жениться с 14 лет. Эта норма возмутила общество. В конце концов ее отвергли.

В конце концов 9 апреля в Верховную Раду внесли другую редакцию этого законопроекта. И уже 28 апреля за него проголосовали в первом чтении. Есть большие сомнения, что депутаты вообще читали этот документ.

Вторую редакцию внесли 9 апреля. Текст опубликовали еще и позже. 900 страниц. Мне понятно, что фактически единицы могли прочитать этот документ. Большинство нардепов не читает тексты нормативно-правовых актов, которые принимают. А тут еще и основополагающий документ, которым мы руководствуемся в жизни. Даже если бы этот проект был "райским" с замечательными нормами, то все равно такой быстрый процесс принятия является вредным. Никто не успевает ознакомиться с нормами,

– рассказал Глоба.

Тут важно вспомнить, как принимался действующий Гражданский кодекс в 2003 году. Еще через несколько лет общество имело доступ к этому законопроекту. Специалисты тщательно изучали каждую концепцию, норму и подходы. Было действительно широкое обсуждение от первой до последней страницы.

В настоящем случае никаких масштабных обсуждений не было. Была информация о профессиональных дискуссиях в узких кругах. Но в таком случае есть важный вопрос к экспертам.

Я ни разу не получил объяснения, почему действующий Гражданский кодекс является плохим. Почему нельзя просто провести обсуждение и заменить некоторые нормы поочередно? Такой непрозрачный способ закладывает недоверие к государству. Также это проявление недоверия от государства к гражданам,

– подчеркнул Глоба.

Противоречивые нормы в проекте Гражданского кодекса

Как отметил Глоба, YouControl занимается анализом открытых данных и заинтересовано в росте гражданского общества, прозрачности бизнес-среды и подконтрольности публичных администраций обществу. Они оперируют разной информацией. И новый проект Гражданского кодекса создает тут проблемы.

К примеру, в действующем Гражданском кодексе предусмотрена защита лиц на использование их фотографий, дневников, личных бумаг и других средств. Это можно использовать только с согласия лица. В проекте нового Гражданского кодекса эта норма распространена и на юридических лиц. В частности речь идет и о цифровом образе, куда входят страницы в соцсетях, аватары и тому подобное. Даже записанное имя и номер телефона уже будет цифровым образом.

Для анализа юридического лица нужны не только данные о директоре. Нужна информация об учредителях, участниках, связанных лиц; в какую бизнес-группу входит; какая финансовая отчетность; какие связи за рубежом; какая материнская компания. Так мы можем изучить, есть ли в компании российский след; криминальные истории. С новым Гражданским кодексом не удастся изучить эту информацию,

– отметил Глоба.

Другой вопрос есть относительно "права на забвение". Фактически согласно ему лицо получит возможность требовать удаления исторической информации о себе. Исключение – данные о должностном, служебном или публичном лице.

Сейчас Гражданский кодекс предусматривает удаление информации, если она является недостоверной или незаконным образом обработана и тому подобное. В новом кодексе вводят понятие общественный интерес, которое четко не растолковывают. Это несет значительный риск для сферы открытых данных.

Критерий "общественного интереса" даст возможность недобросовестным лицам требовать удаления открытых данных о себе за прошлые периоды. Речь идет о бывших участниках подсанкционных компаний, фигурантов судебных решений, которые были причастны к "преступной власти" любой давности и тому подобное.

Фигуранты скажут, что общественный интерес уже утрачен. Но когда же были эти преступления? Поэтому удаляйте данные о преступлениях из всех публичных аналитических систем. И это уже реальная история. Это существенно подорвет целостность исторических данных; данных о корпоративных связях; причастность к уголовным делам; розыска; санкций; российский след и тому подобное,

– отметил Глоба.

Звучали также мнения, что новый проект Гражданского кодекса имплементирует европейские подходы и практику. Но никаких требований ни от Евросоюза, ни от Международного Валютного Фонда относительно Гражданского кодекса Украина не получала.

Поэтому, реализация предложенных в проекте норм приведет к существенному ограничению прав на использование информации. Конституция предусматривает, что при принятии новых законов не разрешается сужение действующих прав. Нет такого, что если есть увеличение прав, то можно и сузить. Нет. Возможно, права определенных лиц увеличивают незаконным способом. Зато много прав на информацию ограничивается. Это не только нелогично и вредно. Но и не соответствует Конституции,

– подчеркнул Глоба.

Добавим, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что проект нового Гражданского кодекса будут дорабатывать ко второму чтению. Мнение общества обязательно будет учтено. По его мнению, нужно как минимум несколько месяцев, чтобы доработать законопроект.