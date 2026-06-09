Работа для спикера Рады: что Зеленский ответил на петицию против обновления Гражданского кодекса

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию, которой украинцы требовали способствовать тому, чтобы проект Гражданского кодекса №15150 в действующей редакции не приняли. Глава государства объяснил, на каких основаниях Верховная Рада имеет те полномочия, которых нет у него.

Что ответил Зеленский на петицию против обновления Гражданского кодекса?

Сам президент не может просить парламент снять с рассмотрения любые законопроекты, если их внесли другие субъекты. Владимир Зеленский отмечает, что Верховная Рада является единственным органом законодательной власти. Об этом он написал в ответе на петицию украинки Кристины Ратушной.

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По словам президента, народные избранники, согласно Регламенту, в течение 21 дня вносили предложения и поправки к проекту Кодекса. Теперь все изменения должен проработать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

При этом Зеленский объяснил, что Верховная Рада может принять решение о снятии законопроекта решения, например, если он потерял свою актуальность. Также не будут рассматриваться народными депутатами те законопроекты, которые были отозваны или отклонены.

Автор законопроекта может отозвать проект еще до его первого чтения, а когда документ включен в повестку дня сессии Верховной Рады Украины, то убрать его возможно до момента принятия в первом чтении за основу.

Учитывая указанное, я обратился к Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения,

– говорится в сообщении Зеленского.

Петиция против Гражданского кодекса собрала голоса за первые сутки

Верховная Рада в первом чтении приняла проект Гражданского кодекса под номером №15150. Документ состоит из 9 книг, которые объединяют различные нормы права. В проекте есть много нововведений, но некоторые нормы авторы перенесли из Семейного и старого Гражданского кодексов.

С нормами кодекса не согласились украинцы. Поэтому на сайте президента Украины 13 мая появилась петиция о том, чтобы Зеленский не допустил принятия нового Гражданского кодекса. Автор призвала дополнительно обратиться в Кабинет министров и Министерство юстиции, чтобы было возможно наработать комплексные и приемлемые изменения в законодательство Украины. За сутки петиция сразу собрала 25 тысяч голосов.

После того как народные депутаты внесли в законопроект №15150 более 15 тысяч правок, спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что наиболее конструктивные предложения будет рассматривать рабочая группа ко второму чтению. Стефанчук и сам внес в обновление Гражданского кодекса свои поправки.