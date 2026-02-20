Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: почему мужчину забрали в ТЦК вполне законно
- Мужчину в Кривом Роге законно мобилизовали, поскольку он не оформил себя как отца-одиночку.
- Для отсрочки от мобилизации родители-одиночки должны юридически оформить статус и обновить данные в государственных реестрах.
Случай в Кривом Роге, когда ТЦК мобилизовали мужчину, который самостоятельно воспитывал сына, показал важную деталь. Родителям стоит ответственно относиться к оформлению необходимых документов для отсрочки.
Почему мобилизовали отца-одиночку в Кривом Роге и было ли это законно?
ТЦК мобилизовали мужчину, который воспитывал 14-летнего сына. В медиа эта информация вызвала возмущение, а омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на событие и объяснил почему так произошло.
Оказалось, что мужчину в Кривом Роге забрали в ТЦК законно – фактической отсрочки он не имел. Парень из-за безответственности родителей оказался в детском доме.
Отметим! К счастью, на контакт вышла мать мальчика, которая готовит документы, чтобы забрать его.
Представитель Уполномоченного в Днепропетровской области Алексей Урлаткин провел расследование и выяснил основания изъятия ребенка и мобилизации отца. Стало известно, что мужчина действительно с 2022 года начал самостоятельно воспитывать ребенка, когда его мать уехала за границу. Однако в его мобилизации сыграла роль важная деталь – юридически факт единоличного воспитания мужчина не оформил. Поэтому он и не имел права на отсрочку – мать парня не лишена родительских прав, а сам мужчина не оформил себя как отца-одиночку.
Хотя Лубинец добавил, что Служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы.
Омбудсмен отметил, что в Украине в последнее время подобные ситуации происходят часто и именно из-за ненадлежаще оформленных документов.
Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия,
– отметил Дмитрий Лубинец.
Он отмечает, что родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка необходимо привести документы в порядок и все оформить: как статус одинокого отца или матери, так и определенное место жительства ребенка, решение суда по алиментам или родительских прав.
Как отцу-одиночке или матери-одиночке оформить отсрочку от мобилизации?
Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, могут получить отсрочку только в некоторых случаях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Среди этих оснований:
- отец или мать имеет на иждивении трех и более детей до 18 лет и не имеет задолженности по уплате алиментов;
- самостоятельно воспитываете несовершеннолетнего ребенка или детей, вследствие того, что второй из родителей умер, лишен родительских прав, пропал без вести, отбывает наказание и т.д.);
- воспитывает ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, который нуждается в длительном лечении или паллиативной помощи;
- имеет совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;
- является усыновителем или опекуном ребенка-сироты / ребенка, лишенного родительской опеки;
- имеет несовершеннолетнего ребенка, а муж/жена уже проходит военную службу;
- потеряли близкого родственника, который погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года.
С ноября 2025 года родители-одиночки могут подать заявку на отсрочку в приложении Резерв+, без очередей в ТЦК. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах.
Гражданин должен обновить данные в приложении и через соответствующий раздел подать заявку. Если он имеет право на отсрочку, то она появится в электронном военном документе в течение некоторого времени.
Важно! В Государственном реестре актов гражданского состояния должны быть актуальные данные о ребенке и о том, почему у него нет второго родителя. Если эти данные отсутствуют или неправильные, их надо обновить в любом отделе ГРАГС перед подачей заявки.
Кому могут автоматически продлить отсрочку?
Министерство обороны уточнило, что около 90% случаев отсрочки продлеваются автоматически через данные государственных реестров.
Это делается через приложение Резерв + или через ЦНАП. К новым категориям, подпадающих под автоматическое продление, добавили, в частности, родителей, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет, а также тех, кто ухаживает за тяжелобольными членами семьи или занимается недееспособными людьми.
Военнообязанные могут потерять отсрочку. Это возможно в случае, когда данные не подтверждаются реестрами или относятся к категориям без автоматического продления. Тогда стоит обратиться в ТЦК, где документы пересмотрят и примут решение о продлении или отмене отсрочки.