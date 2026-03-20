Усиление безопасности на дорогах: новая петиция предлагает важные изменения в ПДД
- Авторы петиции просят урегулировать движение мотоциклов между полосами из-за неоднозначности действующих ПДД.
- Предлагается разрешить движение мотоциклов между полосами при определенных условиях скорости, с учетом международной практики.
В Украине не регулируется правилами дорожного движения передвижение мотоциклов между полосами. На сайте президента появилось обращение, где просят установить нормы относительно передвижения мототранспорта в плотном или остановленном потоке.
О чем говорится в петиции о движении мотоциклов между полосами?
Авторы просят ввести правила и урегулировать движение мотоциклов между полосами транспортного потока. Сейчас из-за неоднозначности ПДД норм трактуются по-разному. Это приводит к конфликтам между участниками дорожного движения и нередко – к дорожно-транспортным происшествиям. Это подчеркивают авторы петиции № 41/009523-26еп.
Потребность вызвана тем, что мотоциклы как участники дорожного движения – уязвимы. Пробки часто приводят к повреждению и дополнительной безопасности для водителей. Поэтому, если будут правила, которые регулируют их движение между полосами, то удастся избежать проблем и в частности:
- повысится безопасность мотоциклистов;
- уменьшится нагрузка на дороги;
- конфликтов между водителями должно стать меньше;
- украинские ПДД будут более согласованы с международной практикой.
Предлагается разрешить мотоциклам движение между полосами, если поток движется со скоростью не более 30 километров в час, а разница скорости с мотоциклом составляет менее 15 километров в час.
Важно! Под "движением между полосами" понимается передвижение между двумя крайними левыми полосами в одном направлении, если на дороге есть три и более полосы. Или же между первой и второй полосами, когда их всего две в одном направлении. Исключение – подготовка транспорта к повороту или развороту;
В то же время прописывается возможная норма о запрете движения рядом с крупногабаритным транспортом и обязанность соблюдать безопасную дистанцию.
Авторы отмечают, что в ряде стран такое правило дорожного движения уже действует – в штате Калифорния (США), Франции, Великобритании, Италии и Испании.
Суды при рассмотрении дел о ДТП пока не выделяют понятие передвижения между полосами. В то же время виновными признают водителей, которые из-за непредсказуемости маневров мототранспорта наезжают на них, или сталкиваются в потоке. Четкие правила позволили бы решить проблему.
Сейчас во избежание пробок мотоциклистам разрешено двигаться по полосам для общественного транспорта, сообщили в Министерстве внутренних дел. По мнению правоохранителей, эта норма повышает уровень безопасности водителей мопедов и мотоциклов в плотном трафике. Уже тогда Правила начали интегрировать с нормами законодательства ЕС.
Что стоит знать о получении водительского удостоверения?
Весной в Украине стартовал сезон экзаменов на категории A и A1. Он сдается на специальной площадке, где кандидат демонстрирует базовые навыки управления мототранспортом.
Получить, обменять или восстановить водительское удостоверение можно онлайн. Важно, что первый документ выдается только после обучения и сдачи экзаменов в сервисном центре МВД, а вот обмен или восстановление возможны дистанционно через Кабинет водителя или Дию.