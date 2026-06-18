В приложении "Дія" запускают услугу по расторжению брака: как она будет работать

В четверг, 18 июня, в приложении "Дия" запускается бета-тестирование онлайн-услуги по расторжению брака. Благодаря ей украинцы смогут пройти процедуру развода удаленно и без личных посещений ГРАГС.

Как будет проходить развод в приложении "Дія"

Услуга будет доступна супругам, которые достигли взаимного согласия о разводе и не являются родителями общих несовершеннолетних детей, о чем сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Как будет проходить развод в приложении "Дія"? После запуска услуги один из супругов сможет подать заявление через приложение "Дія", а другой — подтвердить его с помощью "Дія.Підпису".

После проверки данных граждан и истечения месячного срока состоится видеоконференция с сотрудником ДРАЦС. Во время нее супруги должны подтвердить намерение расторгнуть брак и подписать согласие с помощью "Дія.Підпис".

Акт о расторжении брака появится в приложении "Дія". Это произойдет автоматически — после завершения процедуры. А бумажные экземпляры свидетельства будут отправляться по почте, но только в пределах Украины.

Если же у пары есть общие несовершеннолетние дети, то воспользоваться этой услугой они не смогут. В таком случае расторжение брака возможно только по решению суда.

Принять участие в бета-тестировании могут пары, соответствующие следующим критериям:

являются совершеннолетними гражданами Украины;

имеют взаимное согласие на расторжение брака;

не имеют общих несовершеннолетних детей;

имеют верифицированный РНОКПП и "Дія.Підпис" у каждого из супругов;

имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт;

находятся в браке, зарегистрированном в Украине, сведения о котором содержатся в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Заполнить заявку можно на сайте "Дія".

При регистрации на бета-тестирование услуги необходимо указать именно тот адрес электронной почты, который привязан к App Store или Google Play. На этот адрес придет приглашение на бета-тестирование.

Однако украинцев предупредили, что перед началом тестирования почту проверяют магазины приложений. И если человек не получил приглашение, то есть риск, что почта просто не подтверждена. Гражданам советуют зарегистрироваться еще раз с другой почтой.

Что еще известно о разводе в "Дии"

Напомним, что заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказывала, что через несколько месяцев состоится полный запуск услуги. То есть развод в "Дии" будет доступен для украинцев в конце лета.

В частности, регистрация браков в приложении "Дия" показала потребность в услуге развода. Согласно информации, более 41 тысячи украинских пар уже зарегистрировали брак именно через приложение.