Переименование улицы не обязывает повторно обращаться в ТЦК

В Одессе представители центра комплектования попытались привлечь гражданина к ответственности лишь на основании записей в системе "Оберег". Известно, что во время сверки реестров должностные лица заметили разные названия в графах зарегистрированного и фактического адресов в приложении Резерв+ и расценили это как непостановку на воинский учет после переезда. Об этом говорится в постановлении по делу №522/18198/26-Е.

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То есть ТЦК счел, что мужчина изменил адрес проживания и не сообщил об этом. А в соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях игнорирование такого требования наказывается штрафом от 17 тысяч до 25 500 гривен во время военного положения.

Истец указывает, что с 22 апреля 2005 года зарегистрирован по адресу … и с тех пор место жительства не менял, по другому адресу не переезжал– сказано в постановлении.

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Сначала военнообязанный подписал согласие с нарушением, чтобы иметь возможность срочно оформить бронирование. Но впоследствии он обратился в суд для защиты своих прав и списания задолженности перед бюджетом.

В ходе судебного заседания выяснилось, что расхождение в адресах возникло исключительно из-за переименования топонима городским советом. Истец подчеркнул, что закон требует явиться в ТЦК в семидневный срок только в случае фактического переезда, а требования об обновлении данных после переименования улицы не существует.

Судом было учтено, что переименование улицы органом местного самоуправления является административно-территориальным и адресным изменением, которое само по себе не свидетельствует об изменении лицом фактического места проживания. Изменение наименования улицы не сопровождается физическим перемещением лица в другое место жительства, не означает его выезда с прежнего адреса и прибытия по новому адресу, а также не создает автоматически новых обязанностей в сфере воинского учета– написали в решении

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Военкомат должен был проверить данные в государственных реестрах

Судья отметила, что представители ТЦК вообще не указали в постановлении, куда именно и когда якобы переехал мужчина, а также проигнорировали нормы закона об автоматическом обмене информацией.

К слову, согласно примечанию к статье 210 КУоАП, человека нельзя штрафовать за несообщение сведений, которые государство способно получить самостоятельно посредством взаимодействия с другими реестрами.

Постановление центра комплектования таким образом признали противоправным, штраф в размере 17 тысяч гривен отменили, а дело полностью закрыли за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, что иногда ТЦК действуют противозаконно и ставят военнообязанных на учет в "чужих" ТЦК. Из-за ошибок в регистрации человек вынужден вмешиваться лично для исправления ситуации.

Юристы советуют проверять данные через электронные системы и обращаться в соответствующий отдел для восстановления на учете по месту жительства, а в случае необходимости подавать заявления в Министерство обороны или суд.

Граждане могут обновить адрес проживания онлайн через приложение Резерв+, используя сервис повторного уточнения данных. В случае технических проблем необходимо обратиться в ТЦК и СП.