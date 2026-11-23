Перейменування вулиці не зобов'язує повторно йти до ТЦК

В Одесі представники центру комплектування спробували притягнути до відповідальності громадянина лише на основі записів у системі "Оберіг". Відомо, що під час звірки реєстрів посадовці помітили різні назви у графах зареєстрованої та фактичної адрес у застосунку Резерв+ і розцінили це як непостановку на військовий облік після переїзду. Про це йдеться в постанові за справою №522/18198/26-Е.

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Тобто ТЦК вважав, що чоловік змінив адресу проживання й не повідомив про це. А відповідно до статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, ігнорування такої вимоги карається штрафом від 17 тисяч до 25 500 гривень під час воєнного стану.

Позивач вказує, що з 22 квітня 2005 року зареєстрований за адресою … та з того часу місце проживання не змінював, за іншою адресою не переїжджав– зазначено в постанові.

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Спочатку військовозобов'язаний підписав згоду з порушенням, аби мати можливість терміново оформити бронювання. Але згодом він звернувся до суду для захисту своїх прав і скасування боргу перед бюджетом.

У судовому засіданні з'ясувалося, що розбіжність в адресах виникла виключно через перейменування топоніма міською радою. Позивач наголосив, що закон вимагає з'явитися до ТЦК у семиденний строк лише коли дійсно був переїзд, а вимоги оновлювати дані після перейменування вулиці – не існує.

Судом враховано, що перейменування вулиці органом місцевого самоврядування є адміністративно-територіальною та адресною зміною, яка сама по собі не свідчить про зміну особою фактичного місця проживання. Зміна найменування вулиці не супроводжується фізичним переміщенням особи до іншого місця проживання, не означає її вибуття з попередньої адреси та прибуття на нову адресу, а також не створює автоматично нових обов'язків у сфері військового обліку– написали в рішенні

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Військкомат мав перевірити дані у державних реєстрах

Суддя зазначила, що представники ТЦК взагалі не вказали в постанові, куди саме й коли нібито переїхав чоловік, а також проігнорували норми закону про автоматичний обмін інформацією.

До слова, згідно з приміткою до статті 210 КУпАП, людину не можна штрафувати за неповідомлення відомостей, які держава здатна отримати самостійно через взаємодію з іншими реєстрами.

Постанову від центру комплектування таким чином визнали протиправною, штраф у 17 тисяч гривень скасували, а справу повністю закрили за відсутністю складу порушення.

Нагадаємо, іноді ТЦК діють протизаконно й ставлять військовозобов'язаних на облік в "чужих" ТЦК. Через помилки в реєстрації людина змушена втручатися особисто для виправлення ситуації.

Юристи радять перевіряти дані через електронні системи та звертатися до відповідного відділку для поновлення на обліку за місцем проживання, а в разі необхідності подавати заяви до Міністерства оборони або суду.

Громадяни можуть актуалізувати адресу проживання онлайн через застосунок Резерв+, використовуючи сервіс повторного уточнення даних. У разі технічних проблем потрібно звернутися до ТЦК та СП.