ТЦК не отвечает на заявление об отсрочке: как ускорить рассмотрение и добиться решения

Человек может защитить свои права, если ТЦК игнорирует заявление об отсрочке / Фото Depositphotos
Если военнообязанный подал заявление на получение отсрочки, то он не подлежит мобилизации до момента принятия окончательного решения комиссией ТЦК и СП. Однако если контрольная дата уже прошла, а ответа так и не поступило, гражданин может направить официальное обращение.
Расчет предельных сроков и гарантии от призыва
Когда ТЦК долго игнорирует заявление об отсрочке и не дает ответа, гражданин может защищать свои интересы посредством официального обращения к начальнику или адвокатского запроса. Кроме того, можно обжаловать длительное бездействие в судебном порядке. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".
Как пояснил эксперт, центры комплектования в соответствии с законом должны зарегистрировать полученное заявление в течение одного рабочего дня. С 31 июля 2026 года базовый срок рассмотрения составляет 7 рабочих дней с даты регистрации обращения.
Если комиссия направила запросы в государственные органы, она должна принять решение до конца следующего дня после получения информации, в пределах 15 рабочих дней с момента регистрации. Если ответы на запросы так и не поступили, комиссия должна принять решение до конца этого срока на основании представленных документов. Месяц со дня регистрации выходит за пределы этого срока
Адвокат добавил, что законодательство гарантирует: до принятия официального решения военнообязанный не подлежит призыву во время мобилизации. Эта правовая норма продолжает действовать и после истечения контрольной даты, зафиксированной в описи документов из ЦПАУ.
Если отсрочку одобрили, данные вносят в реестр в течение одного календарного дня и уведомляют об этом человека не позднее чем через два рабочих дня. В случае отказа результаты направляются в ЦПАУ, а заявителю не позднее следующего рабочего дня отправляется уведомление на указанный адрес электронной почты.
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Подача обращения в военкомат и судебное обжалование
Адвокат Айвазян говорит, что для выяснения обстоятельств военнообязанный может лично подать письменное обращение к руководителю ТЦК. Необходимо потребовать от сотрудников:
- информацию о дате получения заявления;
- ее входящий регистрационный номер;
- сведения о запросах в государственные органы;
- выписку из протокола или уведомление по приложению 7.
Адвокатский запрос можно подать параллельно. Он позволяет запросить сведения о регистрации заявления, выписку из протокола и подтверждение отправки решения. Согласно статье 24 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" общий срок ответа составляет 5 рабочих дней со дня получения запроса
В ситуации, когда установленные сроки истекли, а комиссия так и не приняла решение, гражданин имеет право обратиться в окружной административный суд с иском о признании бездействия противоправным и об обязательстве рассмотреть заявление на основании пункта 4 части 2 статьи 245 Кодекса административного судопроизводства Украины.
Напомним, отсрочка от мобилизации предоставляется по личному заявлению и может быть оформлена через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг.
С 1 ноября 2025 года в Украине действует система автоматического продления большинства отсрочек с возможностью проверки через QR-код в военно-учетном документе.
Юристы отмечают, что гражданину, ожидающему решения комиссии ТЦК, следует иметь документы, подтверждающие подачу заявления. Это позволит избежать незаконной мобилизации во время рассмотрения дела.
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