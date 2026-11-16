ТЦК не отвечает на заявление об отсрочке: как ускорить рассмотрение и добиться решения

Расчет предельных сроков и гарантии от призыва

Когда ТЦК долго игнорирует заявление об отсрочке и не дает ответа, гражданин может защищать свои интересы посредством официального обращения к начальнику или адвокатского запроса. Кроме того, можно обжаловать длительное бездействие в судебном порядке. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".

Adv

Как пояснил эксперт, центры комплектования в соответствии с законом должны зарегистрировать полученное заявление в течение одного рабочего дня. С 31 июля 2026 года базовый срок рассмотрения составляет 7 рабочих дней с даты регистрации обращения.

Если комиссия направила запросы в государственные органы, она должна принять решение до конца следующего дня после получения информации, в пределах 15 рабочих дней с момента регистрации. Если ответы на запросы так и не поступили, комиссия должна принять решение до конца этого срока на основании представленных документов. Месяц со дня регистрации выходит за пределы этого срока– отметил Юрий Айвазян.

Реклама

Адвокат добавил, что законодательство гарантирует: до принятия официального решения военнообязанный не подлежит призыву во время мобилизации. Эта правовая норма продолжает действовать и после истечения контрольной даты, зафиксированной в описи документов из ЦПАУ.

Если отсрочку одобрили, данные вносят в реестр в течение одного календарного дня и уведомляют об этом человека не позднее чем через два рабочих дня. В случае отказа результаты направляются в ЦПАУ, а заявителю не позднее следующего рабочего дня отправляется уведомление на указанный адрес электронной почты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Подача обращения в военкомат и судебное обжалование

Адвокат Айвазян говорит, что для выяснения обстоятельств военнообязанный может лично подать письменное обращение к руководителю ТЦК. Необходимо потребовать от сотрудников:

информацию о дате получения заявления;

ее входящий регистрационный номер;

сведения о запросах в государственные органы;

выписку из протокола или уведомление по приложению 7.

Реклама

Адвокатский запрос можно подать параллельно. Он позволяет запросить сведения о регистрации заявления, выписку из протокола и подтверждение отправки решения. Согласно статье 24 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" общий срок ответа составляет 5 рабочих дней со дня получения запроса– отметил эксперт.

В ситуации, когда установленные сроки истекли, а комиссия так и не приняла решение, гражданин имеет право обратиться в окружной административный суд с иском о признании бездействия противоправным и об обязательстве рассмотреть заявление на основании пункта 4 части 2 статьи 245 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, отсрочка от мобилизации предоставляется по личному заявлению и может быть оформлена через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг.

С 1 ноября 2025 года в Украине действует система автоматического продления большинства отсрочек с возможностью проверки через QR-код в военно-учетном документе.

Юристы отмечают, что гражданину, ожидающему решения комиссии ТЦК, следует иметь документы, подтверждающие подачу заявления. Это позволит избежать незаконной мобилизации во время рассмотрения дела.