ТЦК не відповідає на заяву про відстрочку: як пришвидшити розгляд і домогтися рішення

Розрахунок граничних дат та гарантії від призову

Коли ТЦК довго ігнорує заяву на відстрочку й не надає відповідь, громадянин може захищати свої інтереси через офіційне звернення до начальника або адвокатський запит. Крім того, можна оскаржити тривалу бездіяльність у судовому порядку. Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

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Як розповів експерт, центри комплектування відповідно до закону повинні зареєструвати отриману заяву впродовж одного робочого дня. З 31 липня 2026 року базовий строк для розгляду становить 7 робочих днів від дати реєстрації звернення.

Якщо комісія надіслала запити до державних органів, вона має ухвалити рішення до кінця наступного дня після отримання інформації, у межах 15 робочих днів від реєстрації. Якщо відповіді на запити так і не надійшли, комісія має ухвалити рішення до кінця цього строку за поданими документами. Місяць від дня реєстрації виходить за межі цього строку– зауважив Юрій Айвазян.

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Адвокат додав, що законодавство гарантує: до ухвалення офіційного рішення військовозобов'язаний не підлягає призову під час мобілізації. Ця правова норма продовжує діяти й після закінчення контрольної дати, зафіксованої в описі документів із ЦНАП.

Якщо відстрочку погодили, дані вносять до реєстру протягом одного календарного дня та повідомляють про це людині не пізніше ніж за два робочих дні. У разі відмови результати скеровують до ЦНАП, а заявнику не пізніше наступного робочого дня надсилають повідомлення на вказану електронну пошту.

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Подання звернення до військкомату та судове оскарження

Адвокат Айвазян говорить, що для з'ясування обставин військовозобов'язаний може особисто подати письмове звернення до керівника ТЦК. Потрібно вимагати від службовців:

інформацію про дату отримання заяви;

її вхідний реєстраційний номер;

відомості про запити до держорганів;

витяг з протоколу чи повідомлення за додатком 7.

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Адвокатський запит можна подати паралельно. Він дає змогу запитати відомості про реєстрацію заяви, витяг із протоколу та підтвердження надсилання рішення. За статтею 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" загальний строк відповіді становить 5 робочих днів із дня отримання запиту– зазначив експерт.

У ситуації, коли визначені терміни вичерпано, а рішення комісія так і не ухвалила, громадянин має право звернутися до окружного адміністративного суду з позовом про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання розглянути заяву на підставі пункту 4 частини 2 статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, відстрочка від мобілізації надається за особистою заявою і може бути оформлена через додаток Резерв+ або в Центрах надання адміністративних послуг.

З 1 листопада 2025 року в Україні діє система автоматичного продовження більшості відстрочок з можливістю перевірки через QR-код у військово-обліковому документі.

Юристи зауважують, що громадянину, який очікує на рішення комісії ТЦК варто мати документи, що підтверджують подання заяви. Це дозволить уникнути незаконної мобілізації під час розгляду.