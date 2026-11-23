Депортация беженцев из Германии после войны

Один из лидеров немецких ультраправых партий Тино Хрупалла заявил об ожидаемых политических сдвигах и возможном завершении боевых действий в Украине. В связи с этим он предлагает после стабилизации ситуации с безопасностью в странах происхождения прекратить действие защитных статусов. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на подкаст Unter Zwei от Bild.

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В результате людей – украинцев, сирийцев и афганцев – могут обязать вернуться домой. Заявление сопредседателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" – это лишь его инициатива, которую не поддерживают ни коллеги, ни юристы. Мол, масштабы таких депортаций фактически неосуществимы.

Если война в Украине закончится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане улучшится настолько, что защита больше не будет необходима, эти люди должны вернуться. И речь идет о 2,6 миллиона– цитируют журналисты слова Тино Хрупаллы.

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В партии такие инициативы вызывают раскол. Так, Максимилиан Крах публично предостерег от создания завышенных ожиданий у избирателей с помощью таких популистских шагов.

Член партии оценил, что принудительное возвращение 200 тысяч человек стало бы самой масштабной миграционной операцией в послевоенной истории Европы. Это, в свою очередь, может создать колоссальные административные и финансовые барьеры для немецкого бюджета.

Почему массовая высылка юридически невозможна

Немецкие юристы усмотрели в словах Хрупаллы манипуляцию и юридическую неграмотность.

Хотя условия для получения статуса защиты могут измениться, что поставит под сомнение его дальнейшее существование, это не распространяется автоматически на всех членов группы происхождения. Поэтому цифра, приведенная Хрупаллой, является слишком завышенной– отметил профессор миграционного права из Университета Констанца Даниэль Тим.

Более того, законы Германии и нормы Европейского Союза категорически запрещают коллективную автоматическую депортацию целых национальных групп.

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Важно! Даже если ЕС отменит временную защиту, это не означает, что всех заставят уехать. Миграционные органы обязаны индивидуально рассматривать дело каждого человека. Многие за это время интегрировались, официально устроились на работу, платят налоги или имеют другие законные основания для получения вида на жительство.

Реальная статистика выездов из страны

Согласно официальным данным на середину 2026 года, в Германии насчитывалось около 259 тысяч иностранцев, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены. Однако даже среди них реальная высылка заблокирована для абсолютного большинства.

Около 77% таких лиц имеют статус Duldung – документ о временной отсрочке депортации по гуманитарным, медицинским или техническим причинам. Для сотен тысяч украинцев, которые сейчас работают в Германии и обеспечивают свои семьи, подобные политические лозунги остаются чисто предвыборной риторикой, поскольку немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе и не готова к потере занятого населения.

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Напомним, подобные заявления звучали и от политиков соседней Польши. Местная партия "Право и справедливость" предлагала законопроект о депортации военнообязанных украинских мужчин, которые не работают официально. В стране, по мнению чиновников, нужно создать центры депортации, чтобы поддержать мобилизацию в Украине.

Между тем число украинцев, находящихся под временной защитой в Европе, сокращается. В частности, люди отказываются от такого статуса в Италии, Чехии и Финляндии. Одна из причин – изменение условий легализации в сторону большей стабильности.