Депортація біженців з Німеччини після війни

Один з лідерів німецьких ультраправих партій Тіно Хрупалла заявив про очікувані політичні зрушення та можливе завершення бойових дій в Україні. У зв'язку з цим він пропонує після стабілізації безпекової ситуації в країнах походження припинити дію захисних статусів. Про це повідомляє видання Welt із посиланням на подкаст Unter Zwei від Bild.

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Відтак людей – українців, сирійців та афганців – можуть зобов'язати поїхати додому. Заява співголови ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" – це лише його ініціатива, яку не сприймають ні колеги, ні правники. Мовляв, масштаби таких депортацій фактично нездійсненні.

Якщо війна в Україні закінчиться або ситуація з безпекою в Сирії та Афганістані покращиться настільки, що захист більше не буде необхідним, ці люди повинні повернутися. І йдеться про 2,6 мільйона– цитують журналісти слова Тіно Хрупалли.

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У партії такі ініціативи викликають розкол. Так, Максиміліан Крах публічно застеріг від створення завищених очікувань у виборців за допомогою таких популістичних кроків.

Член партії оцінив, що примусове повернення 200 тисяч осіб стало б наймасштабнішою міграційною операцією у повоєнній історії Європи. Це, своєю чергою, може викликати колосальні адміністративні та фінансові бар'єри для німецького бюджету.

Чому масова висилка юридично неможлива

Німецькі юристи побачили у словах Хрупалли маніпуляцію та юридичну безграмотність.

Хоча умови для статусу захисту можуть змінитися, що поставить під сумнів його подальше існування, це не автоматично поширюється на всіх членів групи походження. Тому число, наведене Хрупаллою, є занадто завищеним– зазначив професор міграційного права з Університету Констанца Даніель Тім.

Ба більше, закони Німеччини та норми Європейського Союзу категорично забороняють колективну автоматичну депортацію цілих національних груп.

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Важливо! Навіть якщо ЄС скасує тимчасовий захист, це не означає, що всіх змусять поїхати. Міграційні органи зобов'язані індивідуально перевіряти справу кожної людини. Багато хто за цей час інтегрувався, офіційно працевлаштувався, платить податки або має інші законні підстави для отримання посвідки на постійне проживання.

Реальна статистика виїздів з країни

Згідно з офіційними даними на середину 2026 року, у Німеччині налічувалося близько 259 тисяч іноземців, чиї прохання про притулок відхилили. Проте навіть серед них реальне вивезення заблоковане для абсолютної більшості.

Близько 77% таких осіб мають статус Duldung – документ про тимчасове відтермінування депортації через гуманітарні, медичні чи технічні причини. Для сотень тисяч українців, які наразі працюють у Німеччині та забезпечують власні родини, подібні політичні гасла залишаються суто передвиборчою риторикою, оскільки німецька економіка гостро потребує робочих рук і не готова до втрати зайнятого населення.

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Нагадаємо, подібні заяви лунали і від політиків сусідньої Польщі. Тамтешня партія "Право і справедливість" пропонувала законопроєкт про депортацію військовозобов'язаних українських чоловіків, які не працюють офіційно. У країні, на думку посадовців, потрібно створити центри депортації, щоб підтримати мобілізацію в Україні.

Тим часом кількість українців під тимчасовим захистом у Європі зменшується. Зокрема, люди відмовляються від такого статусу в Італії, Чехії та Фінляндії. Одна з причин – зміна умов легалізації на більш стабільні.