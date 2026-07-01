Бумажные справки уходят в прошлое: в Украине обновили закон о правах переселенцев

Верховная Рада приняла базовый законодательный акт, в соответствии с которым вносятся изменения в регулирование вопросов, касающихся прав и свобод внутренне перемещенных лиц. В свою очередь, Закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" утратит силу через три месяца.

Верховная Рада внесла изменения в закон о ВПЛ

В новом законе авторы прописали все изменения, которые произошли в отношении статуса и защиты внутренне перемещенных лиц. Из-за войны государство вынуждено вновь учитывать существующие вызовы. За обновление законодательства в отношении ВПЛ и предоставление дополнительных гарантий проголосовали 307 народных депутатов. Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

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Закон под регистрационным номером проекта №12301 был принят на заседании 1 июля. Им депутаты закрепили основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех важных для них этапах. Так, люди смогут получить помощь в период адаптации, интеграции в новое общество, при возвращении в покинутое место проживания и реинтеграции.

Внутренне перемещенным лицам будет гарантировано право на пенсию, такое же как у всех граждан. Фактически к лицам, состоящим на учете ВПЛ, не будут применяться дополнительные или отличающиеся от общего порядка требования и процедуры при назначении, выплате, перерасчете пенсий или переводе на другой вид.

Важным изменением также становится то, что через три месяца бумажные справки ВПЛ станут ненужными. Государство создаст электронный кабинет. Таким образом будет происходить оценка потребностей внутренне перемещенных лиц, степени их удовлетворения и интеграции по новому месту жительства. А вместо бумажной справки ВПЛ человек будет иметь электронную выписку из государственной базы данных. Таким образом государство планирует упростить предоставление услуг.

Согласно новому закону, государство будет содействовать тому, чтобы ВПЛ имели право на жилье через общие и специальные механизмы. То есть пребывание во временном жилье не будет ограничено сроками во время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его окончания.

Кроме того, на уровне закона будет урегулирован статус специальных мест, где могут проживать ВПЛ. Городки официально смогут обустраивать из сборных модулей, переселенцы смогут проживать в общежитиях, гостиницах, других помещениях, пригодных для проживания.

Также государство окончательно определит основные задачи и функции центрального органа исполнительной власти. Он будет формировать и реализовывать государственную политику в отношении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Такой подход гарантирует, что вопрос защиты прав внутренне перемещенных лиц останется приоритетом для государства независимо от возможных кадровых или структурных изменений в правительстве,

– говорится в сообщении.

В целом права и свободы граждан не будут нарушены, независимо от того, зарегистрированы ли они в качестве ВПЛ. Кроме того, каждая семья будет получать именно такую финансовую помощь на проживание, которая нужна именно ей.

Что еще стоит знать о помощи ВПЛ?

Внутренне перемещенные лица могут лишиться права на государственную помощь, если находятся на полном государственном содержании, в частности в домах-интернатах или других учреждениях системы социальной защиты. В то же время право на выплаты можно восстановить после переезда к родственникам, в арендованное или другое жилье, где человек не находится на полном государственном обеспечении.

С 1 августа изменятся правила предоставления жилищных ваучеров для переселенцев. Помощь больше не получат ВПЛ, которые уже являются участниками программы еОселя или воспользовались льготной ипотекой, а также те, кто после начала полномасштабного вторжения утратил право собственности на жилье или зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.