Є нюанс: суд пояснив, чи справді можуть заборонити керувати авто за неявку до ТЦК

ТЦК на практиці подають дані, щоб через суд позбавляти військовозобов’язаних права керування авто. Проте коли притягнення до відповідальності через порушення правил мобілізації не довели, то такі дії з боку службовців будуть незаконні.

За яких умов суд не може позбавити військовозобов’язаного права керувати авто

Навіть коли військовозобов'язаний перебуває в так званому "розшуку ТЦК" чи його порушення зареєстроване в "Оберезі", суд не може просто тимчасово обмежити його право на керування авто. Територіальний центр комплектування повинен довести сукупність умов для застосування цього заходу. Таке рішення виніс суд у справі №550/617/26.

ТЦК визнав чоловіка порушником військового обліку через те, що він не з'явився за повісткою. Тому представники хотіли через суд тимчасово обмежити його у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Коли до службовців повернулася повістка, надіслана чоловіку, вони звернулися до поліції щодо доставлення особи. Але чоловіка не вдалося розшукати.

Подальші вимоги ТЦК українець також ігнорував. Здається, що порушення військового обліку тут очевидне. Але обмежити чоловіка в керуванні авто не дозволила одна деталь. Центр комплектування фактично не притягував відповідача до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Тобто не було сукупності юридичних умов, які б давали суду можливість тимчасово позбавити чоловіка водійських прав через нібито вчинення адміністративного правопорушення за статтею 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення. Його не визнали винним у вчиненому, а тому й підстав для позбавлення права керувати авто не було.

До того ж відомо, що чоловік не прийшов до ТЦК виключно для уточнення даних. А згідно з нормами статті, оштрафувати людину не можна, якщо інформацію про неї можливо уточнити шляхом електронної взаємодії з державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних.

У цій справі записи в "Оберезі", неявка за викликом та невдала спроба затримання поліцією не дозволили задовольнити позов і тимчасово заборонити чоловікові кермувати.

У подібних справах суд спочатку має встановити, чи справді особа не виконала під час мобілізації обов'язки. Потім перевіряється дотримання ТЦК передбаченої законом процедури, а після – оцінюються належні докази кожної з цих умов.

Важливо, що лише факт перебування в розшуку не підтверджує вчинення адміністративного правопорушення про порушення правил військового обліку і не створює самостійної достатньої підстави для застосування заходів впливу.

Нагадаємо, в Україні особи, які не з'явилися в ТЦК після першого виклику, можуть отримати повторну повістку та зіткнутися з адміністративним затриманням або обмеженням у праві керування автомобілем за рішенням суду.

За ігнорування повістки передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність, до прикладу – обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.