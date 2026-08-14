За яких умов суд не може позбавити військовозобов’язаного права керувати авто

Навіть коли військовозобов'язаний перебуває в так званому "розшуку ТЦК" чи його порушення зареєстроване в "Оберезі", суд не може просто тимчасово обмежити його право на керування авто. Територіальний центр комплектування повинен довести сукупність умов для застосування цього заходу. Таке рішення виніс суд у справі №550/617/26.

ТЦК визнав чоловіка порушником військового обліку через те, що він не з'явився за повісткою. Тому представники хотіли через суд тимчасово обмежити його у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Коли до службовців повернулася повістка, надіслана чоловіку, вони звернулися до поліції щодо доставлення особи. Але чоловіка не вдалося розшукати.

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Подальші вимоги ТЦК українець також ігнорував. Здається, що порушення військового обліку тут очевидне. Але обмежити чоловіка в керуванні авто не дозволила одна деталь. Центр комплектування фактично не притягував відповідача до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Тобто не було сукупності юридичних умов, які б давали суду можливість тимчасово позбавити чоловіка водійських прав через нібито вчинення адміністративного правопорушення за статтею 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення. Його не визнали винним у вчиненому, а тому й підстав для позбавлення права керувати авто не було.

До того ж відомо, що чоловік не прийшов до ТЦК виключно для уточнення даних. А згідно з нормами статті, оштрафувати людину не можна, якщо інформацію про неї можливо уточнити шляхом електронної взаємодії з державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних.

У цій справі записи в "Оберезі", неявка за викликом та невдала спроба затримання поліцією не дозволили задовольнити позов і тимчасово заборонити чоловікові кермувати.

У подібних справах суд спочатку має встановити, чи справді особа не виконала під час мобілізації обов'язки. Потім перевіряється дотримання ТЦК передбаченої законом процедури, а після – оцінюються належні докази кожної з цих умов.

Важливо, що лише факт перебування в розшуку не підтверджує вчинення адміністративного правопорушення про порушення правил військового обліку і не створює самостійної достатньої підстави для застосування заходів впливу.

Нагадаємо, в Україні особи, які не з'явилися в ТЦК після першого виклику, можуть отримати повторну повістку та зіткнутися з адміністративним затриманням або обмеженням у праві керування автомобілем за рішенням суду.

За ігнорування повістки передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність, до прикладу – обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.