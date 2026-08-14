При каких условиях суд не может лишить военнообязанного права на управление автомобилем

Даже если военнообязанный находится в так называемом "розыске ТЦК" или его нарушение зарегистрировано в "Обереге", суд не может просто временно ограничить его право на управление автомобилем. Территориальный центр комплектования должен доказать совокупность условий для применения этой меры. Так решил суд по делу №550/617/26.

ТЦК признал мужчину нарушителем воинского учета из-за того, что он не явился по повестке. Поэтому представители хотели через суд временно ограничить его право на управление транспортным средством во время мобилизации.

Когда к сотрудникам вернулась повестка, отправленная мужчине, они обратились в полицию с просьбой доставить его. Но мужчину не удалось разыскать.

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Дальнейшие требования ЦКК украинец также игнорировал. Кажется, что нарушение воинского учета здесь очевидно. Но ограничить мужчину в управлении автомобилем не позволила одна деталь. Центр комплектования фактически не привлекал ответчика к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

То есть не было совокупности юридических условий, которые давали бы суду возможность временно лишить мужчину водительских прав за якобы совершение административного правонарушения по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его не признали виновным в содеянном, а потому и оснований для лишения права управлять автомобилем не было.

К тому же известно, что мужчина пришел в ТЦК исключительно для уточнения данных. А согласно нормам статьи, оштрафовать человека нельзя, если информацию о нем можно уточнить путем электронного взаимодействия с государственными информационными системами, реестрами и базами данных.

В данном деле записи в системе "Оберег", неявка по вызову и неудачная попытка задержания полицией не позволили удовлетворить иск и временно запретить мужчине управлять автомобилем.

В подобных делах суд сначала должен установить, действительно ли лицо не выполнило во время мобилизации свои обязанности. Затем проверяется соблюдение ТЦК предусмотренной законом процедуры, а после – оцениваются надлежащие доказательства каждого из этих условий.

Важно, что сам по себе факт нахождения в розыске не подтверждает совершение административного правонарушения о нарушении правил воинского учета и не создает самостоятельного достаточного основания для применения мер воздействия.

Напомним, что в Украине лица, не явившиеся в ТЦК после первого вызова, могут получить повторную повестку и столкнуться с административным задержанием или ограничением права на управление автомобилем по решению суда.

За игнорирование повестки предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность, например – ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до пяти лет.