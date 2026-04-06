ТЦК діяли неправильно: як суд на Миколаївщині скасував штраф за порушення мобілізації

У Миколаївській області чоловік через суд скасував незаконний штраф ТЦК. Через відсутність належних доказів вдалося визнати постанову про порушення мобілізації хибною.

Як вдалося скасувати штраф ТЦК?

Чоловік отримав повістку не так, як того вимагає закон. Громадянин також не отримав належного повідомлення про розгляд справи щодо штрафу ТЦК. Усі ці факти дозволили її закрити. Про це йдеться в матеріалах справи №468/2930/23.

Дивіться також Коли ТЦК перевищують повноваження: у Раді відповіли, як розбираються з порушниками

Чоловік судився, бо вважав неправомірною постанову про адмінпорушення за статтею 210-1 КУпАП, за яке громадянин мав сплатити 5 100 гривень. Штраф зʼявився нібито через неявку позивача на вимогу ТЦК.

За словами чоловіка, він не отримував правильно оформлену повістку про виклик до Територіального центру. Так само не знав про відкриття справи проти себе, а тому не скористався правом на захист.

У ТЦК зазначили, що про справу чоловіку повідомили зокрема за допомогою месседжерів, а про факт порушення йдеться в матеріалах адміністративного провадження.

Суд став на бік чоловіка, адже визнав, що в ТЦК дійсно не оформили повістку, як того вимагає закон: не було чітко прописано дату, час і місце явки.

Висновок щодо електронного повідомлення про розгляд справи суд також зробив. Було визначено, що електронні повідомлення не вважаються законним та належним викликом порушника.

Відтак відсутність особи була з поважної причини, адже ТЦК порушили процесуальні гарантії, про можливість особи захищати себе під час розгляду справи й надавати пояснення.

Крім того, чоловіку не могли присудити штраф, адже для притягнення до відповідальності інкримінованою статтею він мав вчинити правопорушення двічі протягом року, чого не було.

Так позов суддя задовольнив, постанову про штраф скасовано, і всю справу щодо ймовірного порушення чоловіка було закрито.

Чи будуть електронні повістки?