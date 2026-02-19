Лише через нотаріуса: як офіційно оформити свідоцтво про право на спадщину

Право спадкоємця на майно померлого родича надає свідоцтво про спадщину. Такий документ дозволяє спадкоємцю володіти різним активами: житлом, земельною ділянкою, автомобілями, грошами, частками в бізнесі тощо.

Для чого потрібне свідоцтво про право на спадщину?

Свідоцтво про право на спадщину потрібне для різних дій з майном. Цей документ підтверджує право спадкоємця на вступ у володіння майном родича, який помер. Про це пишуть фахівці бюро "Адвокати Камінської".

За словами юристів, свідоцтво про право на спадщину використовують під час державної реєстрації права власності на майно, звернення до банків щодо успадкованих рахунків чи депозитів, оформлення угод, захисту прав спадкоємця в суді чи подання документів до податкових органів.

Без свідоцтва про право на спадщину розпоряджатися майном неможливо – ні продати, ні подарувати, ні зареєструвати,

– пояснили фахівці.

Отримати свідоцтво про право на спадщину можна за законом і за заповітом. Проте в обох випадках продедурою керує нотаріус за останнім місцем проживання спадкодавця. Однак під час воєнного стану оформити спадщину може будь-який нотаріус на підконтрольній Україні території. Щоб отримати документ, потрібно:

подати заяву про прийняття спадщини. На це є 6 місяців з дня смерті спадкодавця;

з дня смерті спадкодавця; надати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про смерть, документи на майно.

якщо спадкування проводиться за законом, то потрібно підтвердити родинні зв’язки. В іншому випадку треба надати оригінал заповіту.

Після закінчення шестимісячного строку людина може отримати свідоцтво про право на спадщину виключно в нотаріуса. Його надають родичам, ім'я яких зазначене в заповіті (якщо спадкування відбувається за ним).

Важливо! Нотаріусу треба подати чинний та правильно оформлений заповіт, що не оскаржувався іншими особами. У заповіті зазначена воля померлого, а тому процес передачі майна є суттєво легшим. Коли він не дійсний чи документа немає зовсім, то спадкоємці визначаються відповідно до черговості, встановленої Цивільним кодексом України.

Якщо серед родичів є сварки, хто має право на спадок, то може знадобитися звернення до суду.

Скільки коштує оформлення свідоцтва про право на спадщину?

Державний отаріус бере мито під час видачі свідоцтва про право на спадщину в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – нині це приблизно 34 гривні. Таку суму назвало Міністерство юстицій. Приватні спецалісти можуть брати плату за домовленістю сторін.

Загалом сума, що має бути сплачена спадкоємцями в кожному випадку є різною, оскільки залежить від кількості спадкового майна, наявності у спадкоємців документів, які б підтверджували право власності на таке майно, одержання відповідей та довідок від відповідних установ тощо.

Що робити після отримання права на спадщину?

Після отримання документа про право на спадщину громадянин має зареєструвати право власності, наприклад, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За потреби також варто сплатити податок на спадщину. Далі людина має врегулювати питання з іншими спадкоємцями або кредиторами.

Важливо, що своєчасне виконання дій після отримання свідоцтва убезпечує спадкоємця від втрати права на майно.

Юристи попереджують, що отримання свідоцтво про право на спадщину – це лише перший крок. Далі залежно від виду майна та цілей, майно варто офіційно зареєструвати, вирішити податкові та майнові питання. Інколи навіть може знадобитися допомога фахівців або суду.

Що ще варто знати про право на спадщину?