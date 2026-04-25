Через одну помилку в обліку чоловік не міг оформити бронювання: як розв'язали проблему
- Українець виявив, що його статус змінений з військовозобов'язаного на службовця, хоча він ніколи не проходив службу.
- Після кількох запитів вдалося виправити дані.
Деякі українці можуть виявити, що вони перебувають не в статусі військовозобов'язаного, а службовцем. Адвокат розповів про нещодавній випадок, коли чоловік хотів отримати бронь, але помітив зміну свого статуса.
Яка нестандартна ситуація сталася з військовозобов'язаним українцем?
Чоловік завантажив собі Резерв+, щоб отримати бронювання. Але як виявилося, ТЦК вважав його військовослужбовцем. Про цей кейс у Treads розповів адвокат Володимир Кишеня.
Дивіться також У 2025 рекрутинг запрацював, але є важливий нюанс, – командир "Ахіллесу" про діри в мобілізації
Фахівець розповів: чоловік виявив, що він є військовим. На питання, чи можливо його колись затримували ТЦК і могли приписати до якоїсь частини, він відповів, що такого не були й чоловік навіть жодного разу не був у військкоматі.
Але ж статус показував протилежне. Після звернення до службовців усе підтвердилося – чоловік дійсно нібито проходить службу.
Аби виправити ситуацію, ТЦК вимагало докази, що військовозобов'язаного раніше не мобілізовували й він не служить. А водночас частина, в якій українець "служить" була розформована.
Лише після кількох запитів вдалося довести, що чоловік не мобілізовувався і не служить.
Після заяви з прикладеними відповідями дані в Оберіг були успішно виправлені (респектую Броварському ТЦК) і клієнт зміг оформити бронювання,
– написав Володимир Кишеня.
У розмові з 24 Каналом адвокат прокоментував, що в ТЦК не розповіли, чому сталася така ситуація. Але подібний випадок не перший у практиці Кишені й навіть після публікації йому про проблему писали ще кілька людей.
Умовно ці ситуації можна розділити на два варіанти. Перший варіант – це чоловік ніколи не служив, але чомусь його нібито мобілізували. Інша ситуація – це людина служила, її звільнили, але, виявляється, по реєстру "Оберіг" він пробивається як незвільнений. Тобто тут у нас буває і такий варіант, і такий.
Експерт додав, що в такому випадку можна перевірити, чи рахувався такий громадянин у військовій частині та чи отримував зарплату. Для цього треба отримати довідку форми ОК-5 через застосунок Дія і подивитися, чи йшли нарахування. Якщо виплати були, то замість нього хтось отримував грошове забезпечення.Якщо ж ні – то в системі сталася технічна помилка.
Що варто знати про бронювання в Україні?
Навіть заброньовані від мобілізації працівники можуть отримати статус "у розшуку". Але це найчастіше трапляється через технічні збої або помилки в обліку. Це не завжди означає реальне порушення, але ігнорувати такий статус не можна, бо можуть виникнути проблеми під час перевірок.
Статус "солдат резерву" означає, що людина ніколи не проходила військову службу чи навіть БЗВП, але може бути призвана у разі потреби. Водночас такий статус не позбавляє права на бронювання, якщо людина працює на критично важливому підприємстві. Тобто резервіст може отримати відстрочку від мобілізації за загальними правилами.
Неявка до ТЦК може мати наслідки – від штрафів до оголошення в розшук, якщо немає поважної причини. До таких причин належать, зокрема, хвороба, смерть близьких або інші обставини, що унеможливлюють явку. Якщо ж причина не підтверджена документально, це вважається порушенням правил військового обліку.