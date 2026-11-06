Перешкоджання роботі ТЦК: у Міноборони пояснили, кому загрожує в'язниця

Втручання в роботу територіальних центрів комплектування або ведення чатів про їхнє пересування може обернутися реальним тюремним строком. За зрив мобілізаційних заходів українцям загрожує не лише штраф, але й ув'язнення.

Які дії суди визнають кримінальним злочином

Територіальні центри комплектування є структурними підрозділами Збройних Сил України, тому їхню законну діяльність під час воєнного стану захищає стаття 114-1 Кримінального кодексу. Як повідомили в Міністерстві оборони України, за будь-який умисний зрив мобілізаційних заходів передбачене суворе покарання.

Судді розглядають такі справи й призначають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, термін ув'язнення зростає від 8 до 15 років.

Суб'єктом цього злочину може бути будь-яка осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності, зокрема й та, що сама не підлягає призову,

– уточнили у відомстві.

Зокрема, під статтю 114-1 КК підпадає:

умисне блокування службових автомобілів або входів до приміщень;

фізичне втручання в роботу представників ТЦК;

поширення даних про розташування службовців задля ухилення від військового обліку.

Показовим прикладом судової практики стало рішення, яке ухвалив Верховний Суд щодо адміністратора Telegram-каналу. Чоловік регулярно публікував дані про місця чергування військових, щоб підписники уникали перевірок, і суд визнав ці дії перешкоджанням діяльності ЗСУ.

Для відкриття справи правоохоронцям не обов'язково чекати настання тяжких наслідків – самого факту зриву заходів уже достатньо.

Якщо дії супроводжувалися погрозами, насильством або пошкодженням майна, вони можуть потребувати додаткової кваліфікації за іншими статтями Кримінального кодексу, зокрема за статтею 342 (опір представникові влади, працівнику правоохоронного органу або військовослужбовцеві),

– додають юристи.

У разі незгоди з діями військових або порушення прав громадянам радять не вступати в силові конфлікти, а звертатися до суду, вищого керівництва, Омбудсмана чи правоохоронних органів із залученням адвоката.

Випадки нападів на службовців

Нагадаємо, нещодавно в Одесі на блокпосту під час мобілізаційних заходів затримали чоловіка за підозрою у порушенні правил військового обліку. Під час спілкування він поранив службовця та намагався наїхати на нього машиною.

На Львівщині також затримали місцевого жителя, який напав з ножем на працівника ТЦК та стріляв по оперативниках під час затримання.

У Києві затримали двох рецидивістів, які на замовлення російських спецслужб готували теракти. Зокрема вони мали плани щодо підривів будівель центрів комплектування.