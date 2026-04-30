Тиша з фронту: що робити родині, коли військовий довго не виходить на зв’язок

Якщо близька людина, яка перебуває на фронті, не виходить на зв'язок – це важкий момент для родини. Проте варто діяти зважено, зв'язатися з побратимами й слідкувати за будь-якими новинами щодо свого захисника.

Що робити, коли немає зв'язку з військовим?

Часто зв'язок з військовим недоступний через відсутність мобільного покриття на позиціях чи введення режиму мовчання. Але нерідко до воїна неможливо зателефонувати, коли навіть побратими не знають, куди він зник. Про те, що варто робити родині, коли їхній родич зник безвісти, розповіли в Міністерстві оборони.

Дивіться також Комбриг розповів про те, з якою мотивацією воюють "бусифіковані" військові

Коли зв'язку з родичем немає тривалий час, то родині рекомендують зателефонувати побратимам, які можуть знати, що трапилося. Так само інформацію можна дізнатися в командування чи служби супроводу частини. Якщо бригада не відповідає, то можна спробувати зробити запит через ТЦК і СП.

Якщо ж усі впевнені, що воїн не потрапив у полон чи не був поранений, то панікувати не варто – можливо найближчим часом він вийде на зв'язок.

В іншому випадку частина офіційно фіксує, що людина зникла безвісти чи потрапила в полон. Якщо командування це зробило, то родина отримає відповідне сповіщення.

Статус зниклого безвісти за особливих обставин призначають, коли військовий не повернувся з бойового завдання й ніхто не знає, що з ним трапилося. Також родину сповіщають, коли воїн потрапив у полон, та чи загинув на полі бою.

До теми Чи платять аліменти зниклі безвісти: в Раді готують важливі зміни

У такому випадку родина має гарантію, що військового вже шукають й подадуть в список на повернення (якщо він потрапив у полон). При цьому близькі родичі вже мають право на отримання виплат і пільг. Це передбачені законопроєктом № 13646 "Про соціальний захист військових" щомісячні виплати, розміром близько 120 тисяч гривень.



Що треба знати родичам військового, який, імовірно, зник на фронті / Інфографіка Міноборони

Як відбувається пошук зниклих військових?

Аби пошук був ефективним, збираються необхідні дані про останнє відоме місце перебування та обставини зникнення. Така інформація повинна бути записана в наказі військової частини.

Родичам потрібно зареєструвати особистий кабінет на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Надалі контакт для пошуку варто тримати з представниками Коордштабу, правоохоронними та державними органами

Важливо! Після зникнення військового родичам потрібно подати заяву до поліції. Правоохоронцям потрібно розповісти про обставини зникнення, особливі прикмети захисника, інформація про речі та документи, які він міг мати при собі. Крім того, найближчий родич має здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів.



Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань родині віддає слідчий.

Варто пам'ятати, що подавати потрібно вичерпні дані, щоб пошук відбувався швидко. Координаційний штаб збирає все, що відомо про військового, перевіряє можливе його перебування в установах на території ворога, де перебувають у неволі українські військові та цивільні.



Контакти для повідомлення про зникнення військового / Інфографіка Міноборони

Будь-які нові відомості щодо захисника можна знайти в розділі "Додаткова інформація". Про зміни також знатиме слідчий.

Що варто знати про роботу держави щодо зниклих безвісти?

В Україні створено посаду спеціального посла з питань військовополонених для роботи над обмінами та поверненням українців додому. МЗС разом із громадськими організаціями має визначити з партнерами методи впливу на Росію, аби окупанти не знущалися з полонених.

Військовослужбовці зобов’язані надавати зразки ДНК для можливості їх ідентифікації у випадку загибелі або зникнення безвісти. Держава створює єдину базу біологічних даних для ідентифікації захисників, яка охоплює дактилоскопічну та стоматологічну інформацію для додаткового розпізнавання особи.