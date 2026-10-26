Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації вже 21 раз

На пленарному засіданні 26 жовтня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні. Відповідні законопроєкти раніше вніс президент Володимир Зеленський.

Воєнний стан та мобілізацію офіційно продовжено

Народні депутати затвердили укази про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Відповідно, спеціальний правовий режим триватиме ще 90 днів. Про це повідомляє 24 Канал.

За продовження воєнного стану проголосували 293 парламентарі, а за строк дії мобілізації в Україні – 281. У результаті Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 29 січня 2027 року.

Пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану,

– йдеться в пояснювальній записці.



Голосування за продовження воєнного стану / Фото Ярослава Железняка

Це вже 21-ше продовження правового стану, який діє під час повномасштабної війни. Також відповідно тривають і заходи з мобілізації для протистояння російській агресії.

Вони (Росія, – 24 Канал) не відмовляються від своїх намірів суттєво збільшити чисельність окупаційної армії на території України… Але це не змінює статусу, який ми сьогодні маємо на території України. На території України, за даними нашої розвідки, воює сьогодні майже 750 тисяч окупаційних збройних сил Росії. Відповідно, ми не можемо не відповідати і не можемо не продовжувати загальну мобілізацію,

– повідомив нардеп Федір Веніславський.

Наступним голосуванням народні обранці просили голову Верховної Ради одразу підписати ухвалені закони та передати на затвердження президентові.

Нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк зазначив, що, можливо, щоразу продовжувати правовий режим на 90 днів кожного разу є недоречним. Він висунув пропозицію щодо унормування цього терміну, щоб постійно не продовжувати, а припинити тоді, коли "буде крайня необхідність".

Нагадаємо, нардепи голосують за продовження воєнного стану та мобілізації кожні 90 днів. Уперше його ввели в день початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року.

До слова, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації зранку 26 жовтня. Їх одразу розглянув комітет Ради, а потім документи передали на голосування народним депутатам.