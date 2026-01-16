Арешт рахунку під час воєнного стану: коли та як його можна зняти

Під час воєнного стану арешт банківського рахунку не означає повну втрату доступу до коштів. Законодавство передбачає як чіткі підстави для зняття арешту, так і тимчасові винятки, які дозволяють користуватися грошима навіть за наявності виконавчого провадження.

Чи можна зняти арешт з рахунку?

Арешт з рахунку знімають у разі закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа до суду, скасування судом заходів забезпечення позову або після повного погашення суми боргу разом із виконавчим збором та витратами, пише 24 Канал з посиланням на "Юридичну газету".

Також арешт підлягає скасуванню, якщо з’ясується, що виконавчий документ не підлягає виконанню або зобов’язання боржника припинилися.

Довідково: Рішення про зняття арешту оформлюється постановою державного або приватного виконавця. У день її винесення документ направляється банку, який зобов’язаний негайно виконати відповідне рішення.

Коли можна користуватися коштами без зняття арешту?

На період дії воєнного стану запроваджено спеціальні правила, про які зазначається у "Юридичній газеті". Фізичні особи мають право здійснювати видаткові операції з арештованих рахунків без урахування арешту, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень.

Юридичним особам дозволено користуватися коштами з таких рахунків виключно для виплати заробітної плати (у межах п’яти мінімальних зарплат на одного працівника), а також для сплати податків, зборів та єдиного соціального внеску.

Важливо! Міністерство юстиції та Національний банк України офіційно роз’яснили, що банки зобов’язані застосовувати ці винятки та не мають права блокувати видаткові операції всупереч чинним нормам воєнного часу.

Що робити, якщо банк відмовляє у користувані грошима?

У разі відмови банківської установи надати можливість користуватися коштами клієнт має право оскаржити такі дії. Скарга подається до Національного банку України, який здійснює контроль за дотриманням прав споживачів фінансових послуг і реагує на порушення з боку банків.

Таким чином, під час воєнного стану арешт рахунку не завжди означає повну фінансову блокаду: закон дозволяє як зняття арешту за визначених підстав, так і тимчасове користування коштами в межах спеціальних воєнних правил.

