Наслідки банкрутства для людей і бізнесу: що передбачає закон

Іноді так стається, що фізичній або юридичній особі приходиться проходити через процедуру банкрутства. Чи впливає вона на щось та які наслідки може мати для людей та компаній, читайте далі.

Які наслідки має банкрутство?

Банкрутство настає, коли фізична або юридична особа не може виконати свої фінансові зобов’язання перед кредиторами. Закон дозволяє звернутися до суду для офіційного визнання неплатоспроможності, що запускає комплекс правових механізмів для врегулювання боргів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Для фізичних осіб це зазвичай означає втрату контролю над майном: арбітражний керуючий розпоряджається активами для задоволення вимог кредиторів. Можливе також обмеження права вести бізнес або управляти компанією.

Довідково: Банкрутство також передбачає зниження ділової репутації: після оголошення банкрутом ім’я фізичної особи залишатиметься "заплямованим" протягом трьох років.

Це може негативно позначитися на кредитній історії, а банки стануть обережніше підходити до видачі позик.

Крім того, законодавство обмежує доступ до певних професій, де потрібна бездоганна репутація. Наприклад, адвокатська діяльність, нотаріат або робота у фінансовому моніторингу.

Які наслідки банкрутства для компаній?

А ось юридичні особи (підприємства) під час банкрутства можуть бути ліквідовані, а їхні активи продані на аукціоні для покриття боргів, зауважили у ЮК "Звільнимо".

До того ж процедура впливає на репутацію компанії та її можливості отримувати кредити у майбутньому. Також банкрутство компанії означає:

втрату контролю її власників над управлінськими рішеннями;.

водночас закон дозволяє суду за певних обставин скоротити боргове навантаження або зберегти підприємство шляхом проведення процедури санації.

якщо ж неплатоспроможність компанії підтверджена, її активи можуть бути реалізовані на аукціоні для задоволення вимог кредиторі

Що ще треба знати про банкрутство в Україні?