Українці зможуть самостійно блокувати оформлення кредитів: в Раді розглядають законопроєкт

Українці матимуть право ставити заборону на отримання кредитів на своє ім'я. Механізм заборонятиме відкриття кредитів без згоди, що допоможе уникнути шахрайських дій.

Як українці зможуть захиститися від фінансового шахрайства?

За рішенням депутатів незабаром в Україні зможуть запровадити механізм самозаборони на отримання кредитів. Заборона контролюватиметься, ймовірно, Національним банком України за допомогою спеціального реєстру. Про це розповіла членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Так держава планує врегулювати проблему, коли шахраї беруть позику, а сплачувати борг доводиться жертві. Законопроєкт про бюро кредитних історій №14013, який є частиною масштабних змін на ринку кредитування, має норму про блокування людиною видачі позик. Для цього потрібно лише натиснути одну кнопку в застосунку Дія або написати заяву в ЦНАП.

Бюро кредитних історій матиме інформацію, що людина не дозволяє брати на себе кредити.

Це допоможе боротися із шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема ми захищаємо наших військовослужбовців та членів їхніх родин, які стають жертвами шахраїв,

– зазначила посадовиця.

До слова, проєкт закону загалом передбачає посилення захисту прав позичальників та покращення обміну інформацією на кредитному ринку.

Якщо законопроєкт ухвалять, то держава зробить крок до впровадження міжнародних стандартів захисту даних. Очікування законодавців одностайні: нові норми мають зменшити частки прострочених кредитів і посилити фінансову дисципліну.

