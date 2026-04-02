В Україні можуть стежити за продажем і рекламою нікотинових снюсів: з'явився законопроєкт

В Україні хочуть оновити антитютюнове законодавство, адже нинішні норми не передбачають обмежень на рекламу й продаж деяких нових виробів.

Які зміни щодо прожаду тютюнових виробів пропонує Комітет Верховної Ради?

На ринку з'явилися нові тютюнові вироби, на які нинішнє законодавство не регулює. Тобто ні продаж неповнолітнім, ні норми реклами в ньому не обмежені. Тому член фракції "Слуга Народу" й голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про законопроєкт зі змінами щодо нікотиновмісних продуктів.

Мова йде про так звані снюси – пігулки, які зроблені з нікотину. Хоч вони й маленькі, але парламентарій наголосив, що нікотин шкідливий у будь-якій кількості. Проте на цей вид продукції законодавство не поширюється, його продаж та реклама не котролюється.

Тому законопроєкт №14110-д має врегулювати наявні проблеми та прирівняти снюси до звичайних сигарет.

Радуцький каже, що Комітет пропонує заборонити продаж тютюнових паучів неповнолітнім, а також посилити контроль за рекламою таких продуктів.

Важливо й те, що законодавчо треба врегулювати й інші порушення. Михайло Радуцький зауважив, що в Україні вдалося зприпинити продаж електронних сигарети, але люди обходять заборону.

Зараз завозять окремо акумулятор, окремо рідину для заправки в електронну цигарку, і продають цю продукцію. Крім того, у нас досі не стандартизовані пачки цигарок, де медичне попередження має покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної упаковки,

– розповів Радуцький.

Народний депутат додав, що хоча багато хто й каже, що тютновий бізнес поповнює бюджет України. Проте ніхто не враховує, скільки грошей потім витрачається на лікування громадян.

