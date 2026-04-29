Гарантія для робітників, які пішли в "декретну" відпустку: що нового пропонують у Раді

Хоча згідно з Конституцією людину не можуть незаконно звільнити з роботи, проте практика показує, що працедавець бере на місце робітника, який пішов у відпустку по догляду за дитиною, іншого. Тому законодавці вирішили усунути таку правову невизначеність у трудових відносинах.

Що передбачає законопроєкт №15204?

Автори пропонують встановити гарантій для працівників, які перебувають у "декретній" відпустці. Однак зараз держава не гарантує, що посада людини, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, залишатиметься вакантною до її трирічного віку. Також немає норм, за якими на цей час беруть інших працівників на таку посаду. Зміни пропонують у законопроєкті №15204.

Закон України "Про відпустки" та Кодекс законів про працю України дозволяють зберігати за працівником робоче місце на час декретної відпустки. Проте у керівників фактично є різні підходи до того, яким чином брати на роботу нову людину та як потім відбудеться її звільнення. Нерідко це стає підставою для трудових спорів.

Новий законопроєкт пропонує змінити норми статті 179 Кодексу законів про працю України та статтю 18 Закону України "Про відпустки". Головним доповненням є те, що працедавець може брати на "декретну" посаду нову людину, але з нею укладається строковий договір, який діє до того часу, доки працівник не вийде з відпустки – тобто на приблизно 3 роки.

Законодавці проаналізували судову практику та вирішили, що в нормах варто точно гарантувати збереження робочого місця особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, щоб роботодавці не відмовляли кандидатам, але при цьому зберігали робоче місце за однією людиною. Якщо законопроєкт ухвалять, то батьки не хвилюватимуться за можливість повернення на роботу після "декретної" відпустки.

Хто може йти в "декрет" в Україні?

У коментарі 24 Каналу адвокатка Валентина Литвин розповіла, що законодавство під час війни не змінилося. Відпустка по догляду за дитиною надається як матері, так і батькові. Вони обидва мають право залишити роботу на три роки.

Мати може вийти на роботу, а батько подає заяву роботодавцю і оформлює відпустку на себе, відповідно всі виплати (якщо вони передбачені) також отримує той, хто перебуває у відпустці. Тобто законодавство України в цьому питанні передбачає рівні права для чоловіків і жінок,

– зазначила експертка.

Що варто знати про декретну відпустку в Україні?

Декрет частково зараховується до страхового стажу, але все залежить від виду відпустки. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами входить у стаж повністю, бо за неї сплачуються внески. Водночас догляд за дитиною від трьох до 6 років зазвичай не зараховується, бо це період без оплати.

Опублікована раніше інформація про скорочення "декрету" до 4 місяців – неправдива. Держава лише планує додати нову оплачувану відпустку, яка надаватиметься батьку та матері по два місяці для кожного. Йдеться не про зменшення відпустки, а про додаткові можливості та європейський підхід.

Важливо, що сам факт перебування чоловіка в декреті не дає відстрочку від мобілізації. Таке право є лише, якщо батько має підстави для звільнення від мобілізації, наприклад, троє та більше дітей.