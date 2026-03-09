Використовується лише за призначенням: для чого у військових беруть зразки ДНК

Під час воєнного стану військові обов'язково здають свої зразки ДНК. Це необхідно виключно для ідентифікації людини, якщо її вважають загиблою чи зниклою безвісти.

Для чого можна та не можна використовувати зразки ДНК військових?

Військові здають геномну інформацію за допомогою безпечної процедури. Вона здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів. Міністерство оборони пояснило, навіщо беруть зразки ДНК у військових.

Зразки ДНК потрібно використовувати для ідентифікації особи, але не можна надавати їх для встановлення біологічної спорідненості чи батьківства.

Командування ще у 2025 році розробило налагоджений повний цикл відбору та зберігання біологічних зразків військовослужбовців. Однак родичі військових вважають, що мають право звернутися до Центру обліку геномної інформації з проханням щодо надання їм доступу до зразків. Часто це їм потрібно для тих аналізів, що не пов’язані з визначеними завданнями.

Державна реєстрація геномної інформації та зразків, відібраних у військовослужбовців, проводиться згідно з Законом України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Це потрібно лише для:

розшуку осіб, зниклих безвісти;

для ідентифікації загиблих.

У зв’язку з цим у Міністерства оборони відсутні законні підстави опрацьовувати запити, що суперечать чинним нормативно-правовим актам,

– пояснюють у відомстві.

Загалом держава формує цілісну базу біологічних даних для оперативної ідентифікації захисників. Також командування намагається врегулювати ідентифікацію військових за іншими біометричними (дактилоскопічними) та стоматологічними даними. Наприклад, впізнати людину в полоні тепер можна за татуюваннями.

Міністерство внутрішніх справ на спеціальному сервісі публікують ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які були доставлені на підконтрольну Україні територію в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Щоб побачити ескізи в базі потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для громадян", перейти до переліку послуг та обрати категорію "Розшук". Уся інформація зберігається в розділі "Впізнання за татуюванням".

Що відомо про ідентифікацію військових?