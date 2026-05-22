Жінку змусили звільнитися через нестерпні умови роботи: що вирішив Верховний Суд

Українка звернулася до суду, аби визнати протиправним та скасувати наказ про звільнення з роботи. Вона заявила, що вимушено подала заяву через психологічний тиск з боку керівництва. Їй не лише примусово змінили місце роботи, але й фактично переписали посадові обов'язки.

Жінка намагалася оскаржити наказ про звільнення

Верховний Суд визнав, що жінка написала заяву про звільнення проти своєї волі й має право на поновлення. Фахівці довели, що тиск здійснювався лише на одну працівницю, тому її позов обґрунтований. Цю справу Верховний Суд описав в огляді практики за квітень.

Так Касаційний Суд визначив, що жінка скаржиться на Головне управління Нацполіції у Вінницькій області через те, що проти неї чинили протиправні дії. У результаті вона звільнилася за власним бажанням, але її фактично примусили до цього.

У матеріалах справи № 143/254/24 йдеться про те, що вона через суд вимагала поновлення на роботі та виплати грошей за час вимушеного прогулу. Як з'ясувалося, працівниця поліції тоді обіймала посаду діловода. Через тривалий психологічний тиск з боку начальника вона звільнилася за власним бажанням. Тобто саме його дії змусили її ухвалити рішення й врятувати себе від нестерпних умов праці.

Спочатку начальник перевів її в інше місто без згоди. Тому жінка була змушена їздити рейсовим автобусом з Погребища до міста Липовець. Для цього вона прокидалася щодня о п'ятій ранку.

Потім було змінено посадову інструкцію, але лише для неї особисто, що не допускається трудовим правом. Згідно з документом, вона була в прямому підпорядкуванні начальнику відділу, але це не стосувалося інших діловодів.

Які рішення винесли суди?

У судах першої інстанції та апеляції позов працівниці підтримали, заявивши, що начальник створив нестерпні умови й психологічний тиск на жінку. Саме це призвело до звільнення працівника.

У Верховному Суді до рішення додали той факт, що будь-які дії щодо переведення на іншу посаду чи в іншу місцевість і зміна посадової інструкції має відбуватися виключно за згодою самого працівника, крім встановлених законом винятків.

Те, чи було звільнення законним, має пояснювати сам роботодавець. Суд в той час перевіряє, чи звільнення відбулося за власним бажанням, чи ж було зумовлене можливим примусом.

У цій справі встановлено, що позивача не було належним чином повідомлено про зміну істотних умов праці, а саме про зміну фактичного постійного місця роботи. Створення умов, за яких працівник змушений щоденно прокидатися о 5:00 ранку та добиратися до роботи міжміським транспортом за відсутності інших способів вчасного прибуття, негативно впливає на фізичний та емоційний стан і є формою тиску,

– постановив Верховний Суд.

Крім того, факт здійснення тиску підтвердився ще й тим, що керівник вніс зміни до посадової інструкції лише стосовно позивачки. Такі рішення – необґрунтовані й примусові. Жінка довела факт здійснення тиску на неї, через який вона була змушена звільнитися. Тому наказ про її звільнення можна вважати протиправним та скасувати.

Що варто знати людині про свої права?

Людина може оскаржувати рішення про звільнення, якщо воно відбулося без підстави, або керівник порушив трудове право. Порушенням також визнається незаконним, коли воно нібито відбулося за власним бажанням працівника, але відповідної заяви від нього не було.

В українському законодавстві немає норми, через яку працівника можуть звільнити через відсутність на робочому місці під час тривоги. Це не вважається прогулом в умовах воєнного часу.