Нова лазерна ППО України Sunray: військовий експерт розібрав, як працює така система

В України з'явилася лазерна система протиповітряної оборони Sunray. Її головним завданням є захищати нашу державу від російських безпілотників. Нова ППО вже пройшла тестування.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що будь-який лазерний промінь має бути певної потужності, щоб ефективно виконувати бойові завдання. У випадку протиповітряної оборони мовиться про приблизно 50 кіловатів, аби була енергія для одного удару.

Дивіться також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років

Що відомо про ППО України Sunray?

Роман Світан підкреслив, що нова лазерна протиповітряна оборона України – є доволі складним механізмом.

Лазерний промінь необхідно сфокусувати протягом кількох секунд на ціль, але будь-який літальний апарат не чекає на це. Тому це доволі складна проблема і складне обладнання,

– сказав він.

Військовий експерт вважає, що лазерна ППО на озброєнні в України може ефективно виконувати бойові завдання, якщо поруч будуть джерела електроенергії. Цю розробку також можна використовувати, як бар'єрну протиповітряну оборону на лінії боєзіткнення, щоб перекривати якісь об'єкти на невеликій дальності. Приблизно кілька сотень метрів.

Важливо! Мобільна лазерна система ППО Sunray компактна, працює безшумно й ефективно, а її вартість значно менша за аналогічні американські розробки. За словами журналіста Саймона Шустера, такі інновації разом із дронами-перехоплювачами дозволяють Україні суттєво зменшити загрозу від масованих атак безпілотників.

Попри все, Роман Світан вважає, що поки не варто робити велику ставку на нову лазерну протиповітряну оборону. Варто почекати деякий час, щоб вона себе краще показала у роботі.

Як Україна удосконалює свою ППО?