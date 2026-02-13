Новая лазерная ПВО Украины Sunray: военный эксперт разобрал, как работает такая система

У Украины появилась лазерная система противовоздушной обороны Sunray. Ее главной задачей является защищать наше государство от российских беспилотников. Новая ПВО уже прошла тестирование.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что любой лазерный луч должен быть определенной мощности, чтобы эффективно выполнять боевые задачи. В случае противовоздушной обороны говорится о примерно 50 киловатт, чтобы была энергия для одного удара.

Что известно о ПВО Украины Sunray?

Роман Свитан подчеркнул, что новая лазерная противовоздушная оборона Украины – является довольно сложным механизмом.

Лазерный луч необходимо сфокусировать в течение нескольких секунд на цель, но любой летательный аппарат не ждет этого. Поэтому это довольно сложная проблема и сложное оборудование,

– сказал он.

Военный эксперт считает, что лазерная ПВО на вооружении у Украины может эффективно выполнять боевые задачи, если рядом будут источники электроэнергии. Эту разработку также можно использовать, как барьерную противовоздушную оборону на линии боестолкновения, чтобы перекрывать какие-то объекты на небольшой дальности. Примерно несколько сотен метров.

Важно! Мобильная лазерная система ПВО Sunray компактная, работает бесшумно и эффективно, а ее стоимость значительно меньше аналогичных американские разработки. По словам журналиста Саймона Шустера, такие инновации вместе с дронами-перехватчиками позволяют Украине существенно уменьшить угрозу от массированных атак беспилотников.

Несмотря на все, Роман Свитан считает, что пока не стоит делать большую ставку на новую лазерную противовоздушную оборону. Стоит подождать некоторое время, чтобы она себя лучше показала в работе.

Как Украина совершенствует свою ПВО?