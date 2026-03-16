Новий лідер Ірану, ймовірно, гей: як на це відреагував Трамп

Дональд Трамп був приголомшений, дізнавшись, що новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм. Ймовірно, саме через це його покійний батько боявся, що син стане новим лідером країни.

Лідер США не зміг стримати емоцій і голосно розсміявся після почутого. Про це повідомили в New York Post.

Дивіться також Зниклий лідер Ірану переховується в Москві: ЗМІ повідомляють про таємну операцію

Як в США відреагували на інформацію?

Розвідка США доповіла Трампу, що новий лідер Ірану може бути геєм, після чого президент і присутні в кімнаті люди розсміялися від почутого.

Американська розвідка вважає ці твердження правдивими й не розцінює їх як спробу дискредитувати 56-річного Хаменеї. За їхніми даними, лідер Ірану мав тривалі сексуальні стосунки зі своїм репетитором у дитинстві.

У виданні зазначили, що Моджтаба настирливо домагався чоловіків, які доглядали за ним, і міг бути під впливом сильних ліків.

В США немає прямих фотодоказів цьому, проте у розвідці наголосили, що уся інформація отримана з одного з найбільш захищених джерел, які має уряд.

Чи може лідер Ірану бути геєм?

Раніше вже з'являлися повідомлення про окремі деталі особистого життя Моджтаби Хаменеї, які можуть частково підтверджувати ці звинувачення.

У секретній депеші США 2008 року зазначалося, що Моджтаба лікувався у Великій Британії від імпотенції, хоча у звіті не було зазначено конкретних причин.

Його батько та інші підозрювали, що він гей, і це те, що люди поширювали, щоб спробувати зупинити його кар'єру,

– зазначили у виданні.

В Ірані одностатеві стосунки заборонені законом і можуть каратися смертю, водночас влада дозволяє операції зі зміни статі, до яких, за повідомленнями, іноді змушують геїв, щоб уникнути покарання.

Що ще відомо про новообраного лідера Ірану?