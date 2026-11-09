Не спешите укрывать озимый лук: простой трюк спасет урожай от морозов

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Когда и зачем укрывать озимый лук на зиму?

Озимый лук может пострадать от резких перепадов температуры и бесснежных морозов, однако слишком раннее утепление только навредит росткам. Если укрыть землю в теплую осеннюю погоду, под защитным слоем скопится лишняя влага, и луковицы начнут загнивать, отмечают специалисты Utah State University Extension.

Лучшее время для мульчирования наступает тогда, когда устанавливаются устойчивые холода, а верхний слой почвы уже слегка подмерзает. Защита особенно необходима, если лук высадили поздно и он еще не успел хорошо укорениться, или же грядка расположена на открытом, подверженном ветрам участке.

Лук на грядке нужно укрывать / Фото Pexels

Чем лучше всего замульчировать грядку?

Для зимнего укрытия подходят исключительно сухие, легкие и рыхлые органические материалы, которые хорошо пропускают воздух:

сухая солома без семян сорняков;

измельченные сухие опавшие листья со здоровых деревьев;

хвойные иголки или сосновая подстилка;

измельченные сухие стебли кукурузы или других растительных остатков без следов болезней.

Категорически запрещено использовать свежую траву, толстый слой влажных опилок или мокрые листья, ведь они быстро слеживаются и провоцируют гниение. Также нельзя накрывать землю обычной полиэтиленовой пленкой без циркуляции воздуха. Вместо органики подойдет белое агроволокно, которое надежно закрепляют по краям от сильного ветра.

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Как правильно укрыть грядку?

Очистите грядку от сорняков и растительного мусора, убедившись, что на участке не застаивается вода. Подготовьте сухой материал: если это листья, слегка измельчите их, чтобы они не сбивались в плотный слой. Равномерно распределите мульчу по поверхности слоем около 3–5 сантиметров, не утрамбовывая ее. Убедитесь, что ветер не сдувает укрытие; при необходимости накройте сверху легкой сеткой или еловыми ветками.

Весной мульчу снимают постепенно, когда почва начнет оттаивать, чтобы земля быстрее прогрелась и молодые ростки начали активно расти.

Что еще стоит учесть при посадке лука?

Получить щедрый урожай помогает и правильный севооборот, ведь сажать культуру на одном и том же месте несколько лет подряд или после чеснока не стоит из-за общих заболеваний. Также важно не торопиться с работами осенью и высаживать севок только тогда, когда температура почвы снизится до 5–8 градусов Цельсия.