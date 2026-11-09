Не поспішайте вкривати озиму цибулю: простий трюк врятує урожай від морозів

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Коли та навіщо вкривати озиму цибулю на зиму?

Озима цибуля може постраждати від різких стрибків температури та безсніжних морозів, проте надто раннє утеплення лише зашкодить паросткам. Якщо вкрити землю за теплої осінньої погоди, під захисним шаром накопичиться зайва волога і цибулини почнуть зопрівати, зазначають фахівці Utah State University Extension.

Найкращий час для мульчування настає тоді, коли встановлюються стійкі холоди, а верхній шар ґрунту вже злегка підмерзає. Захист особливо потрібен, якщо цибулю висадили пізно і вона ще не встигла добре вкоренитися, або ж грядка розташована на відкритій вітрам ділянці.

Цибулю на грядці треба вкривати / Фото Pexels

Чим найкраще замульчувати грядку?

Для зимового укриття підходять виключно сухі, легкі та пухкі органічні матеріали, які добре пропускають повітря:

суха солома без насіння бур'янів;

подрібнене сухе опале листя зі здорових дерев;

хвойні голки або сосновий опад;

подрібнені сухі стебла кукурудзи чи інші рослинні рештки без слідів хвороб.

Категорично заборонено використовувати свіжу траву, товстий шар вологої тирси чи мокре листя, адже вони швидко злежуються та провокують гниття. Також не можна накривати землю звичайною поліетиленовою плівкою без циркуляції повітря. Замість органіки підійде біле агроволокно, яке надійно фіксують по краях від сильного вітру.

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Як правильно зробити укриття?

Очистьте грядку від бур'янів і рослинного сміття, переконавшись, що на ділянці не застоюється вода. Підготуйте сухий матеріал: якщо це листя, злегка подрібніть його, щоб воно не збивалося у щільний пласт. Рівномірно розподіліть мульчу по поверхні шаром близько 3 – 5 сантиметрів, не утрамбовуючи її. Перевірте, щоб вітер не здував укриття, за потреби накрийте зверху легкою сіткою або ялиновим гіллям.

Навесні мульчу знімають поступово, коли ґрунт почне відтавати, щоб земля швидше прогрілася і молоді паростки пішли в активний ріст.

Що ще варто врахувати під час посадки цибулі?

Отримати щедрий урожай допомагає і правильна сівозміна, адже садити культуру на тому самому місці кілька років поспіль або після часнику не варто через спільні хвороби. Також важливо не поспішати з роботами восени та висаджувати сіянку лише тоді, коли температура ґрунту знизиться до 5 – 8 градусів Цельсія.