Не садіть озиму цибулю після цих овочів: інакше великого врожаю можна не дочекатися

Перед висаджуванням важливо згадати, що росло на цій грядці раніше. Деякі культури виснажують ґрунт або мають із цибулею спільні хвороби та шкідників, тому після них урожай може бути слабшим, радить VSN.

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Після яких культур не варто садити озиму цибулю?

Насамперед небажано садити її після часнику та інших видів цибулі. Вони належать до однієї родини, тому можуть мати спільні хвороби та шкідників.

Якщо вирощувати такі культури на одному місці кілька років поспіль, ризик накопичення збудників у ґрунті зростає. Повертати цибулю на ту саму грядку краще не раніше ніж через 3 – 4 роки, а якщо були хвороби – витримати ще довшу перерву.

Не найкращим попередником вважають і цибулю-порей та декоративні види цибулі. Причина та сама: вони належать до однієї родини й можуть залишати після себе проблеми, які згодом позначаться на новій посадці.

Посадка ранньої цибулі потребує уваги / Фото Pexels

Після картоплі озиму цибулю висаджувати можна, але тут важливо оцінити стан грядки. Якщо під картоплю вносили багато добрив або на поверхні залишилося чимало рослинних решток, землю перед посадкою варто добре підготувати.

Капуста також не належить до найгірших попередників. Якщо після неї ґрунт не виснажений і на ділянці не було проблем із хворобами, цибулю садити можна.

Після чого озима цибуля ростиме краще?

Хорошими попередниками вважають огірки, кабачки, гарбузи, горох і квасолю. Також підійдуть ділянки після зернових культур, якщо вони чисті від бур’янів і добре підготовлені.

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Бобові можуть залишати в ґрунті частину азоту завдяки взаємодії з азотфіксувальними бактеріями. Проте це не означає, що восени потрібно додатково вносити багато азотних добрив.

Як підготувати грядку для озимої цибулі?

Для посадки краще вибрати сонячне місце. У затінку цибуля може формувати дрібніші головки.

Також важливо, щоб на грядці не застоювалася вода. Надлишок вологи підвищує ризик загнивання сіянки, особливо восени та під час зимових відлиг.

Ґрунт варто підготувати заздалегідь. За потреби можна внести зрілий компост і рівномірно перемішати його із землею.

Для посадки слід використовувати здорову сіянку. Цибулинки мають бути твердими, без гнилі, плям і механічних пошкоджень.

Не варто й зловживати добривами. Надлишок поживних речовин не гарантує більших цибулин, а іноді може навіть погіршити зимівлю рослин.

Чому озима цибуля виростає дрібною?

Невдалий попередник – лише одна з можливих причин. На розмір цибулин також впливають сорт, якість сіянки, кількість світла, структура й кислотність ґрунту, вологість та догляд навесні.

Тому, якщо хочете отримати великі цибулини, варто враховувати не лише те, що росло на грядці раніше. Найкращий результат дає поєднання правильної сівозміни, здорового посадкового матеріалу та добре підготовленої ділянки.