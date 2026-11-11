Посадите этот куст возле огорода: простой способ отпугнуть кротов без химии

Adv

Почему кроты боятся бузины?

Кроты почти не видят, но обладают чрезвычайно чутким обонянием и осязанием, благодаря которым уверенно ориентируются под землей, пишет Radio Club. Именно поэтому насыщенные запахи заставляют подземных обитателей искать более спокойные территории. Черная и красная бузина отличаются специфическим резким ароматом корней и побегов, который очень не нравится животным.

Впрочем, полагаться только на один саженец не стоит, ведь действие запаха не распространяется на весь сад. Кроты могут просто обойти участок возле корней и прорыть новые туннели рядом.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють відлякувачі проти кротів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Как использовать ветки и настой бузины?

Если куст уже растет неподалеку от сада, его свежие части можно использовать для защиты грядок:

Срежьте несколько свежих побегов, слегка измельчите или надрежьте их, чтобы выделился сок. Заложите подготовленные ветки непосредственно в открытые кротовые ходы и засыпьте отверстия землей. Приготовьте настой: залейте 1 килограмм свежих листьев и стеблей ведром воды и оставьте на солнце на одну-две недели для брожения. Залейте полученную ароматную жидкость непосредственно в подземные ходы вредителей.

Стоит помнить, что это проверенный народный опыт, а не стопроцентная научная гарантия, однако такой метод существенно усложняет жизнь животным.

Свежая бузина защищает грядки от кротов / Фото из Википедии

Как правильно посадить кустарник?

Высаживать бузину можно весной (в марте или апреле до начала сокодвижения) или осенью – в сентябре или октябре, чтобы растение успело прижиться до первых серьезных морозов. Место должно быть с рыхлой и достаточно увлажненной почвой.

Выкопайте яму по размеру корневой системы и добавьте на дно немного компоста. После посадки уплотните землю вокруг ствола и обильно полейте. Если вы берете отросток от взрослого куста, отделяйте его с большим комом земли, а побеги после пересадки укоротите примерно на треть.

Что еще отпугивает кротов?

Избавиться от подземных гостей помогают и звуковые колебания, которые образуют обычные жестяные банки на металлических прутьях от порывов ветра. Также в туннели можно закладывать зубчики чеснока или тряпки, пропитанные уксусом.