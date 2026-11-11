Посадіть цей кущ біля городу: простий спосіб відлякати кротів без хімії

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Чому кроти бояться бузини?

Кроти майже не бачать, проте мають надзвичайно чутливий нюх і дотик, завдяки яким упевнено орієнтуються під землею, пише Radio Club. Саме тому насичені запахи змушують підземних мешканців шукати спокійніші території. Чорна та червона бузина вирізняються специфічним різким ароматом коріння й пагонів, який дуже не подобається тваринам.

Утім, покладатися лише на один саджанець не варто, адже дія запаху не поширюється на весь сад. Кроти можуть просто обійти ділянку біля коріння й прорити нові тунелі поруч.

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Як використати гілки та настій бузини?

Якщо кущ уже росте неподалік саду, його свіжі частини можна використати для захисту грядок:

Зріжте кілька свіжих пагонів, злегка подрібніть або надріжте їх, щоб виділився сік. Закладіть підготовлені гілки безпосередньо у відкриті кротячі ходи й засипте отвори ґрунтом. Приготуйте настій: залийте 1 кілограм свіжого листя та стебел відром води й залиште на сонці на один-два тижні для бродіння. Залийте отриману пахучу рідину безпосередньо в підземні коридори шкідників.

Варто пам'ятати, що це перевірений народний досвід, а не стовідсоткова наукова гарантія, проте такий метод суттєво ускладнює життя тваринам.

Свіжа бузина захищає грядки від кротів / Фото з Вікіпедії

Як правильно посадити чагарник?

Висаджувати бузину можна навесні (у березні чи квітні до початку руху соку) або восени – у вересні чи жовтні, щоб рослина встигла прижитися до перших серйозних морозів. Місце має бути з пухким і достатньо зволоженим ґрунтом.

Викопайте яму за розміром кореневої системи та додайте на дно трохи компосту. Після посадки ущільніть землю навколо стовбура та рясно полийте. Якщо ви берете відросток від дорослого куща, відокремлюйте його з великою грудкою землі, а пагони після пересаджування вкоротіть приблизно на третину.

Які ще хитрощі відлякують кротів?

Позбутися підземних гостей допомагають і звукові коливання, які утворюють звичайні бляшанки на металевих прутах від поривів вітру. Також у тунелі можна закладати зубчики часнику або ганчірки, просочені оцтом.