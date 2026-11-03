Не срезайте все подряд: как правильно обрезать малину перед заморозками

Ошибки при осенней обрезке малины могут полностью лишить вас ягод следующим летом. Однако правильный уход зависит лишь от одного простого правила.

Главное отличие заключается в способе плодоношения: летние сорта дают урожай на двухлетних побегах, а осенние – на новых однолетних. Если нарушить правила ухода, можно собственноручно лишить кусты сил, пишет Deccoria. Работы в ноябре важно завершить в умеренно теплые дни до наступления морозов, чтобы растения успели адаптироваться.

Как обрезать осенние и летние сорта?

С ремонтантной (осенней) малиной справиться проще всего, ведь она не требует длительной сортировки ветвей:

Срежьте абсолютно все побеги на высоте нескольких сантиметров над землей, не повреждая корни.

Если вы не успеваете завершить процедуру до наступления морозов, оставьте кусты нетронутыми до весны.

После обрезки засыпьте почву слоем сухой листвы или зрелого компоста для защиты от морозов.

С летними сортами действовать нужно иначе:

Срежьте под самый корень старые ветви, которые уже дали плоды в этом году.

Оставьте 4–6 самых сильных однолетних побегов на куст, расположенных равномерно.

Укоротите верхушки молодых ветвей на четверть высоты, чтобы в следующем году получить обильный урожай.

Обязательно удалите сухие, поврежденные, чрезмерно разросшиеся побеги и лишнюю корневую поросль.



Советы по обрезке малины / Фото Pexels

Что делать с молодыми саженцами?

Новые кусты, высаженные осенью, независимо от сорта, требуют особого подхода:

Укоротите все побеги саженца до нескольких сантиметров над уровнем земли сразу после посадки. Не бойтесь срезать молодые стебли, ведь радикальная обрезка помогает корням лучше укорениться и защищает от грибковых инфекций. Используйте только чистый и острый секатор, чтобы не раздавить побеги.

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Что еще можно сделать с малиной, чтобы подготовить ее к зиме?

Защитить корневую систему от промерзания поможет лесной трюк с мульчированием измельченной сосновой корой или древесной стружкой. Также помните, что полная " обрезка двухлетних побегов " на летней малине полностью лишит вас ранних ягод в новом сезоне.