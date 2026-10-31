Посейте эти цветы до первых заморозков: весной сад утонет в золотистых цветах

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Калифорнийский мак, или эшшольция, отличается яркими солнечными цветами и неприхотливостью, пишет Deccoria. Лучшее время для посева семян в открытый грунт – сентябрь, октябрь или первые дни ноября, пока сохраняется благоприятная погода.

Благодаря естественной зимней стратификации семена закаляются в почве и формируют мощную корневую систему. Весной такие растения всходят быстрее, легче переносят летнюю засуху и цветут гораздо пышнее, чем посеянные в марте или апреле.

Как правильно сеять и ухаживать за эшшольцией?

Этот цветок совсем не требует плодородной почвы и сложного ухода. Главное – учесть несколько простых правил при посадке:

Выберите солнечный и хорошо проветриваемый участок на клумбе. Подготовьте легкую, песчаную и водопроницаемую почву без избытка питательных веществ. Сейте семена сразу на постоянное место, ведь из-за длинного стержневого корня растение не переносит пересадки и не подходит для рассады. Когда сеянцы пустят первые настоящие листья, прорежьте всходы, оставляя между ними расстояние около 20 сантиметров.

Цветок не требует регулярного внесения удобрений и частого полива – поливать его следует только во время длительной засухи. Чтобы продлить цветение до осенних заморозков, своевременно удаляйте увядшие бутоны.

Как выглядит калифорнийский мак: смотрите видео

Что еще можно посеять под зиму?

До наступления морозов на клумбах прекрасно приживаются и другие холодостойкие цветы, которые хорошо переносят зимний покой. Семена васильков, алисума или незабудок достаточно посеять в рыхлую очищенную почву, чтобы получить раннее цветение весной.